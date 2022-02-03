Ekonomi İzmirde Belediyeden kiralık taşınmazlar
BASIN İLAN

İzmir'de Belediyeden kiralık taşınmazlar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki iş yeri, konut, büfe, spor tesisi vb. nitelikteki taşınmazları kiraya verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde Belediyeden kiralık taşınmazlar
İzmir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı odasında yapılacak. Şartnameler Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü'nde çalışma saatleri içinde görülebilecek.

İsteklilerin, şartnamelerde istenen belgelerle birlikte 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 12.00'ye kadar Kiralama ve Takip Şube Müdürlüğü’ne müracaatla ihaleye İştirak Belgesi almaları zorunludur.

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