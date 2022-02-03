İzmir'de Belediyeden kiralık taşınmazlar

Ekonomi

DEİK Başkanı Nail Olpak: Gözümüz transit ticaret pastasında

Dış ticarette önemli bir çıkış yakalayan Türkiye, transit ticaret pastasındaki payını da arttırmayı hedefliyor. Küresel çaptaki büyüklüğü trilyon dolarla ifade edilen transit ticaret konusunda Türkiye cazibesini artırmak için çalışma yapıyor. DEİK Başkanı Nail Olpak, “Ticaret Bakanlığımız ile çalışmalarımızı başlattık. Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile de görüştüğümüz süreçte, transit ticarette firmalara Türkiye’yi adres göstermek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.