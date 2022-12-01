Ekonomi İzmirde ekmeğe zam Fiyatı ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İzmir’de ekmeğe zam: Fiyatı ne kadar oldu?

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 4 TL’den satılan 210 gram ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre yüzde 25 zamlanan ekmeğin fiyatı 5 TL oldu.

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Haber Merkezi Diğer
İzmir’de ekmeğe zam.. İzmirde ekmeğin fiyatı ne kadar oldu?
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında gerçekleştirildi. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla İZTO çok amaçlı salonunda düzenlenen toplantıda, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir'de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.

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210 GRAM EKMEK 5 TL OLDU

Geçtiğimiz haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması yönünde görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüşü alınmak üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamlanarak 5 TL oldu.

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