Ekonomi İzmirde kamu konutları satışa çıkarıldı
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İzmir'de kamu konutları satışa çıkarıldı

İzmir'in Konak ilçesi Göztepe mahallesinde bulunan 31 kamu konutu 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale salonunda 13-14 ve 17 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek ihale ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde kamu konutları satışa çıkarıldı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

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