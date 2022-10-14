İzmir'de kamu konutları satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

Detaylı bilgi için tıklayınız