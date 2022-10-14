Ekonomi İzmirde kamu konutları satışa çıkarıldı
BASIN İLAN

İzmir'de kamu konutları satışa çıkarıldı

İzmir'in Konak ilçesi Göztepe mahallesinde bulunan 31 kamu konutu 2886 sayılı Kanun'un 45. maddesine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ihale salonunda 13-14 ve 17 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenecek ihale ile satılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde kamu konutları satışa çıkarıldı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Karşıyaka Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 37 inci maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Türkiyenin adı verildi

'Türkiye'nin adı verildi

​TİKA'nın desteği ile Meksika'da açıldı: Bin kişiye hizmet verecek.
Esenyurttaşüpheli ölüm

Esenyurt'ta
şüpheli ölüm

Altıncı kattan düşerek hayatını kaybetti.
Gazın fiyatı Türkiyede belirlensin

​İki ülkenin attığı adımlar belli ülkeleri rahatsız etti.

​Dezenformasyon yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

​CHP'li Burak Erbay telefonunu kırdı.
Kaloriferler ocağa kadar kapalı

Kaloriferler ocağa kadar kapalı

​Fransa'da buz devri.

Şeker bayramı

Şeker bayramı

​Bereketli hasat çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Gevaş şehidini uğurladı

Gevaş şehidini uğurladı

​Pençe Harekat Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu şehit oldu.

​Türk futbolunun unutulmaz gecesi.
En büyük imtihan: Kul hakkı

En büyük imtihan: Kul hakkı

​Helallik almak gerekiyor.
Kılıçdaroğlu 'yasakladılar' dedi

Kılıçdaroğlu 'yasakladılar' dedi

​PayPal'ın kendisi reddetmiş.
Bakkallar da Tarım Kredi ürünü satacak

Bakkallar da Tarım Kredi ürünü satacak

​Hedef bin 863 satış noktası.
EYT'liler memnun olacak

EYT'liler memnun olacak

​Asgari ücrette enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracağız.
Toplu taşımada köpek olur mu?

Toplu taşımada köpek olur mu?

​İBB'nin kararıyla hayvanlar toplu ulaşım araçlarında seyahat edebilecek.
Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

Resesyon konuşulmayan tek ülke Türkiye

​Avrupa ülkeleri riskle karşı karşıya.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.