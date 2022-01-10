Ekonomi İzmirde kamu konutu satış ihalesi
BASIN İLAN

İzmir'de kamu konutu satış ihalesi

İzmir'de, Karşıyaka, Bornova, Güzelbahçe ve Karabağlar'da bulunan 82 adet kamu konutu ihaleyle satılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde kamu konutu satış ihalesi
Foto: İzmir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler 11-13-18 ve 20 Ocak 2022 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ana binasında bulunan toplantı salonunda komisyon huzurunda yapılacak.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Balçova Emlak Müdürlüğü'nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin istenilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığı'na teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

​Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem.
İş yerinincamlarını taşladılar

İş yerinin
camlarını taşladılar

​Esenyurt'taki olaylarla ilgili yedi kişi gözaltında.
Türkiyeyi uçuracakekip 7/24 mesaide

​Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi.
Otoyolda<br>faciadan dönüldü

Otoyolda
faciadan dönüldü

​İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

​Prof. Dr. İlhan vakalardaki artışı değerlendirdi.
Çanakkale'de<br>feci kaza

Çanakkale'de
feci kaza

​Beş kişi hayatını kaybetti, yakınları sinir krizi geçirdi.

​Bu izleri ömür boyu taşıyacaklar.
Tırların geçişine<br>izin verilmiyor

Tırların geçişine
izin verilmiyor

​Antalya'da kar kalınlığı 40 santime çıktı.
Köprüde asılı kaldı

Köprüde asılı kaldı

Kaza nedeniyle otobüsteki iki kişi yaralandı.
KOBİ'ler işini büyütüyor

KOBİ'ler işini büyütüyor

​Merkez Bankası'nın faiz indirim hamlesi reel sektörü de hareketlendirdi.
ABD'li askerler kaybetmişti

ABD'li askerler kaybetmişti

​Afgan bebek ailesine kavuştu.
Steplerde zorlu mücadele

Steplerde zorlu mücadele

​Kazakistan, konumu itibarıyla stratejik hesapların odağında.
Tehlike ikiye katlandı

Tehlike ikiye katlandı

'​Hem grip hem koronavirüs olabilirsiniz.'
Şehitlerimizi <br>yüreğimize gömdük

Şehitlerimizi
yüreğimize gömdük

​Cenaze namazını ağabeyi kıldırdı.
'Görevi ben devrettim'

'Görevi ben devrettim'

Kazakistan'daki stratejik tesisler Ruslara emanet.
Beşiktaş sonunu getiremedi

Beşiktaş sonunu getiremedi

Rize'de 4 gol atıldı 2 de kırmızı kart çıktı.
Beşiktaş'ın yeni yeteneği mest etti

Beşiktaş'ın yeni yeteneği mest etti

17 yaşındaki futbolcu, Rizespor maçında gündem haline geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.