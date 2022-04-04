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Ekonomi İzmirde kara ve deniz taşıtları ihaleyle satılacak
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İzmir'de kara ve deniz taşıtları ihaleyle satılacak

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 9 adet tekne ile 55 adet taşıtı ihale ile satışa çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde kara ve deniz taşıtları ihaleyle satılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 64 adet taşıtın satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 12-13 ve 14 Nisan 2022 tarihlerinde Bornova Emlak Müdürlüğü'nde (Anadolu Caddesi, No: 41/2, kat 3, Bayraklı, İzmir) teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacak.

İhaleye çıkarılan araçlar ve tekneler bulundukları otoparklar/yedieminlerde mesai saatlerinde görülebilir. İhalelere ait şartname, gerekli bilgi ve belgeler mesai saatleri dahilinde Bornova Emlak Müdürlüğü Tasfiye Sevisinde görülebilir.

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