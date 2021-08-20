Ekonomi İzmirde kat karşılığı inşaat yaptırılacak
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İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir'de kat karşılığı inşaat yapım ihalesi gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde kat karşılığı inşaat yaptırılacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İzmir ili Dikili ilçesi Çandarlı mahallesinde bulunan taşınmazlar üzerine kat karşılığı inşaat yapımı ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif yöntemi ile 9 Eylül 2021 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için tekliflerini 9 Eylül 2021 günü saat 14:00’e kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

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