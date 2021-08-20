İzmir'de kat karşılığı inşaat yaptırılacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la görüşmeye kapalı değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya ve ABD'nin Afganistan'a olan müdahalesinin hiç sağlıklı olmadığını belirten Erdoğan, "Taliban'la görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz. Ortada bir gerçek var kapı çalındığında kapıyı açar görüşmelerimizi yaparız. Müslüman Afgan halkına kapıyı kapatacak değiliz" ifadelerini kullandı.