Ekonomi İzmirde metrosundaki reklam alanları kiraya verilecek
BASIN İLAN

İzmir'de metrosundaki reklam alanları kiraya verilecek

İzmir Metro A.Ş., metro istasyonlarında ve araçlarında reklam alanlarının ciro ortaklığı modeli ile kullanım hakkının verilmesi ve işletilmesi için ihale düzenleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde metrosundaki reklam alanları kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale kapsamında, metro araçlarına 1.456 adet dijital bilgi platformu temini, montajı, devreye alımı ve Fahrettin Altay - Evka3 metro hattındaki 17 istasyonda bulunan mevcut 989 adet reklam panosu ve yüklenicinin oluşturacağı yeni reklam panoları ile birlikte toplam 3.000 m² sabit reklam alanının 8 yıl süreyle ciro ortaklığı modeliyle kullanım hakkının verilmesi ve işletilmesi işi ihale edilecek.

İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TL karşılığında satın alınabilir.

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