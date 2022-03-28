İzmir'de metrosundaki reklam alanları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale kapsamında, metro araçlarına 1.456 adet dijital bilgi platformu temini, montajı, devreye alımı ve Fahrettin Altay - Evka3 metro hattındaki 17 istasyonda bulunan mevcut 989 adet reklam panosu ve yüklenicinin oluşturacağı yeni reklam panoları ile birlikte toplam 3.000 m² sabit reklam alanının 8 yıl süreyle ciro ortaklığı modeliyle kullanım hakkının verilmesi ve işletilmesi işi ihale edilecek.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1.500 TL karşılığında satın alınabilir.