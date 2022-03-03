Ekonomi İzmit Belediyesinden konut satışı
BASIN İLAN

İzmit Belediyesi'nden konut satışı

İzmit Belediyesi'ne ait kat mülkiyetli 28 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmit Belediyesinden konut satışı
İzmit Belediyesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye katılmak isteyenlerin, talep edilen evrakı 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. İhale 10 Mart 2022 tarihinde Belediye Hizmet Binası'nda Encümen huzurunda yapılacak.

Fatih Mahallesi'nde bulunan dairelerin satışına ilişkin ihale şartnamesi mesai saatleri dahilinde İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Biriminde bedelsiz görülebilir.

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