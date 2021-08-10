Ekonomi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alıyor
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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alınacağı bildirildi. Duyuru 5 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim görmek üzere öğrenci alıyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ÖSYM Yerleştirme sonuçlarına göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) (Ankara) İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) nam ve hesabına öğrenim görmek üzere öğrenci temin edilecektir.

Temin şartları ve diğer detaylar; www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr ve www.sbu.edu.tr adreslerinde yer alan “İçişleri Bakanlığı (J.Gn.K.lığı) Nam ve Hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (SBÜ) Öğrenim Görecek Öğrenci Temin Esasları Duyurusu’’nda belirtilmiştir.

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