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Ekonomi Japon ve Fransız bakanlardan Renault-Nissan ittifakına destek
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OTOMOTİV

Japon ve Fransız bakanlardan Renault-Nissan ittifakına destek

Japonya Ekonomi Bakanı Hiroshige Seko ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Renault-Nissan ittifakına destek konusunda mutabık kaldı.

Haber Merkezi IHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Japonya Ekonomi Bakanı Hiroshige Seko, Çarşamba günü Paris’te Fransız mevkidaşı Bruno Le Maire ile bir araya geldi.

Japonya’da yürütülen ve Nissan Motor’un eski başkanı Carlos Ghosn’un finansal yolsuzluk iddiaları ile suçlandığı soruşturma ile gündeme gelen Renault-Nissan ittifakına dair görüştükleri kaydedilen ikili, söz konusu ittifaka verdikleri desteği teyit etti.

Görüşmenin ardından Seko gazetecilere verdiği demeçte, "Hem Japon hem de Fransız hükümetleri, firmaların ittifaklarını sürdürme ve geliştirme kararına verdikleri güçlü desteği teyit ettiler" ifadelerini kullandı. Le Maire ise, "Statükoyu korumak her iki firmayı da zayıflatacak. İttifak sürdürülmeli" şeklinde konuştu.

Yıllardır süren ittifak

1999’da başlayan Nissan-Renault ittifakı, yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketinin de 2016 yılında ortaklığa katılmasıyla güçlenmiş, dev ittifak eski CEO Carlos Ghosn’un 2018’de finansal usulsüzlük suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından sıkça kamuoyunun gündemini meşgul etmişti.

  • Son olarak Fransa merkezli otomotiv üreticisi Renault’nun Japonya merkezli Nissan’a iki şirketin eşit sayıda direktörünün bulunacağı ortak bir şirket oluşturmayı önereceği öne sürülmüştü.

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