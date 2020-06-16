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Ekonomi Japonya faizi eksi 01de sabit bıraktı
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya faizi eksi 0.1'de sabit bıraktı

Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de sabit tuttu ve 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisini yüzde 0.0 düzeyinde tutmaya ilişkin hedefinin sürdüğünü belirtti.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Japonya Merkez Bankası'nın açıklamasına göre, para politikasında ve ekonominin Covid-19 pandemisi krizinden kademeli olarak toparlanacağı görüşünde değişiklik yapılmadı.

Ekonomik büyümeyi desteklemek için bu aşamada yeni bir adım atmayacağının sinyalini de veren Japonya Merkez Bankası, nakit sıkıntısı çeken şirketlere verilen kredi paketinin büyüklüğünü geçen ay açıklanan 700 milyar dolardan düzeyinden yaklaşık 1.0 trilyon dolara yükseltti.

  • Açıklamaya göre, Japonya Merkez Bankası, şirketlerin finansman zorluklarını hafifletecek önlemlere de odaklanacak.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda TSİ 09:30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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