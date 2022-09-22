Ekonomi Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Japonya Merkez Bankası (BoJ), faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik devreye alınan özel fon tedariki programının kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Japonya Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Japonya Merkez Bankası

BoJ'un dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Buna göre, banka, politika faizini değiştirmeyerek yüzde eksi 0,1'de bıraktı. Söz konusu kararı oy birliğiyle alan BoJ, sınırsız miktarda devlet tahvili ve yıllık 12 trilyon yen borsa yatırım fonları (ETF) ile yıllık 180 milyar yen Japon gayrimenkul yatırım fonları (J-REIT) alımına devam edeceğini bildirdi.

Banka ayrıca, Kovid-19 salgınına karşı finansmanı kolaylaştırmaya yönelik özel fon tedariki operasyonlarının kademeli olarak kaldırılmasına, bunun yerine kurumsal finansman ihtiyacını karşılama hedefiyle likidite operasyonunu genişletmeye karar verdi.

Küresel çapta merkez bankalarının agresif bir şekilde sıkı para politikaları uyguladığı son dönemde BoJ'un emsallerinin aksine "güvercin" tutumunu sürdürmesine gerekçe olarak, Kovid-19 salgınının ekonomiye devam eden etkisi ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyümede aşağı yönlü riskler gösterildi.

Piyasalarda BoJ'un, ultra gevşek para politikası ve faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyordu. Buna karşın bankanın, aşırı zayıflayan yen karşısında Kovid-19 tedbirlerini kaldırması ve para birimini destekleyici tedbirler alabileceği belirtiliyordu.

Karar metninde, yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar Getiri Eğrisi Kontrollü Parasal Genişleme politikasına devam edileceği belirtildi.

Yıllık enflasyon yüzde 2 hedefini aşana ve istikrarlı bir şekilde hedefin üzerinde kalana kadar parasal tabanın genişletilmesine devam edileceği vurgulanan metinde, "BoJ, ağırlıklı olarak firmaların finansmanını desteklemeye ve finansal istikrarı sürdürmeye devam edecek. Şimdilik banka, Kovid-19 salgınının etkisini yakından takip edecek ve gerekirse ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyecektir. Ayrıca, kısa ve uzun vadede faiz oranlarının bugünkü veya daha düşük seviyede kalması beklenmektedir." mesajı korundu.

Kararın ardından dolar/yen paritesi 145,4'e kadar çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü. BoJ, daha önce dolar/yen paritesinin 145'i test etmesinin ardından doğrudan döviz müdahalesinin habercisi olan oran kontrolü yapmıştı. Bu durum olası bir müdahale gelebileceği endişeleri ile piyasaların tetikte olmasına neden olurken, halihazırda BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda'nın faiz kararı sonrası yapacağı açıklamalar bekleniyor.

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