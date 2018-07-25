Japonya'da doğal afetler sebze fiyatlarını yüzde 65 arttırdı

Japonya tarihinin en yüksek sıcaklık seviyesini yaşıyor. Rekora koşan sıcaklık nedeniyle sebze fiyatları yüzde 65 artış gösterdi.

Temmuz başından bu yana aşırı yağış ve sıcaklıklar nedeniyle 300 kişi hayatını kaybetti. Doğal afetlerin yaşandığı ülkede ise sebze bulmak zorlaşırken, gıda fiyatları yükselişe geçti.

Japonya Tarım Bakanlığı yetkilisine göre, sebze fiyatlarında 'ağır dalgalanmalar' yaşanmaya devam edecek.

"Sebze fiyatlarının durumu artık hava şartlarına bağlı" diyen Japon yetkili, "Meteoroloji Ajansı'na göre sıcaklıklar birkaç hafta daha sürecek ve bu da bizim yağış oranımızı etkileyecek” ifadelerini kullandı.

Japonya'da aşırı sıcak ve yağış 300 can aldı

Japonya'da 9-22 Temmuz tarihlerinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 80 kişi hayatını kaybetti.

Yangın ve Afet Yönetimi Ajansından yapılan açıklamada, ülke tarihinin en sıcak günlerinin yaşandığı ve 13 günde hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiği belirtildi.

Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde de 222 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede, 30 binden fazla kişi aşırı sıcaklıklara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle tedavi altına alındı.

Japonya Meteoroloji Dairesi, dün başkent Tokyo'nun kuzeyindeki Kugayama kentinde hava sıcaklığının 41,1 derece ölçüldüğünü duyurmuş, ülkede "doğal afet" ilan etmişti.

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