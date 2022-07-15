Ekonomi Japonyada rekor fiyat Bir salkım üzüm tam 10 bin 800 dolara satıldı
DÜNYA EKONOMİSİ

Japonya'da rekor fiyat: Bir salkım üzüm tam 10 bin 800 dolara satıldı

Japonya’da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli üzümlerin bir salkımı, yılın ilk açık artırmasında 1.5 milyon yenlik (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rekor fiyata alıcı buldu.

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Haber Merkezi İHA
Japonyada rekor fiyat: Bir salkım üzüm tam 10 bin 800 dolara satıldı
Japonya’da özel üretim salkım üzüm, 10 bin 800 dolara satıldı.

Japonya’da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi. Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı.

800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1.5 milyon yen (yaklaşık 10 bin 800 dolar) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı.

İHA

Yüksek kriterlere sahip

Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008’de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor. Sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.

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