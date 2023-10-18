Japonya'da tahvil faizleri son 10 yılın zirvesinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de düzenlenen 3. Kuşak ve Yol Forumu kapsamında bir araya geldi. İşbirliğinin gelişeceğine dikkat çeken iki lider iki ülke arasındaki ticaret hacminin 200 milyar dolara çıkartılması hedefini koyduklarını belirtti.