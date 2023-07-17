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Ekonomi

Japonya'dan kritik gaz adımı: Küresel stok önerecek

Rusya’nın geçtiğimiz yıl Ukrayna’yı işgali dünya çağında gaz piyasalarını alt üst ederek rekor yüksek fiyatların görülmesine sebep olmuş ve yakıt arzının güvenliğine ilişkin endişeleri tetiklemişti. Yaşanan bu gelişme sonrası harekete geçen Japonya, gelecekte olası enerji kıtlıklarını engellemek ve piyasa istikrarı sağlanması amacıyla küresel bir doğalgaz stoku oluşturulmasını önerecek.

14:25 . 17/07/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Japonya, gelecekteki kıtlıkların önlenmesine ve fiyatların dengelenmesine yardımcı olmak için petrol sektöründeki acil durum rezervine benzer şekilde küresel bir doğalgaz stoku önermeyi planlıyor.


Bilgi sahibi kaynaklara göre hükümet, Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) üye ülkeler için bir gaz stoklama çerçevesi oluşturulmasını önerecek. Kaynak, teklifin Salı günü Tokyo’da düzenlenecek bir konferansta açıklanacağını söyledi.


Japonya sunacağı gaz stoku önerisinin Şubat ayında yapılacak bir UEA bakanlar toplantısının gündemine dahil edilmesini hedefliyor.

UEA halihazırda ABD ve Japonya gibi üye ülkelerin acil durumlarda en az 90 günlük net ithalata eşdeğer bir acil durum petrol rezervine sahip olmasını şart koşuyor ve Japonya’nın önerisi gaz için benzer bir strateji oluşturmayı hedefliyor.


Rusya’nın geçtiğimiz yıl Ukrayna’yı işgali dünya çağında gaz piyasalarını alt üst ederek rekor yüksek fiyatların görülmesine sebep olmuş ve yakıt arzının güvenliğine ilişkin endişeleri tetiklemişti.


Bu yılın başlarında yapılan G-7 zirvesinde Japonya ve Almanya gaza kamu yatırımı için kapıyı açık bırakan bir dil kullanılması yönünde baskı yapmıştı.


Avrupa Birliği üye devletlerinin halihazırda doğalgaz depolama hedefleri olsa da henüz küresel bir çerçeve oluşturulmuş değil.

Öte yandan yakıtı genellikle zamanla buharlaşan sıvılaştırılmış doğalgaz formunda tutan Japonya ve Güney Kore gibi Asya ülkeleri için LNG’yi uzun süreli şekilde depolamasının zor olacağı değerlendiriliyor.




#Doğal gaz
#Rusya
#Japonya
#Küresel stok
33 dakika önce
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