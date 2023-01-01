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Ekonomi
Japonya'dan rekor ticaret açığı: 155 milyar doları aştı
Japonya, zayıflayan para birimi ve enerji fiyatlarının artmasının etkisiyle 2022 yılında, bugüne kadarki en büyük ticari açığını verdi. Maliye Bakanlığının açıkladığına göre tutar 155 milyar doları aştı.
9:28 . 19/01/2023 Perşembe
AA
Japonya

Japonya

Maliye Bakanlığının güncellenen ön verilerine göre, Japonya'nın 2022'deki ticaret açığı 19,97 trilyon yen (155,2 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Söz konusu rakam, kıyaslanabilir istatistiklerin kayda geçtiği 1979'dan bu yana en büyük ticaret açığı olarak dikkati çekti.

Yıl içinde Japon yenindeki ani değer kayıpları ile yükselen enerji maliyetlerinin, ticari açığını olumsuz etkilediği bildirildi.

2022'de Japonya'nın ithalatı yüzde 39,2 artışla 118,1 trilyon yene, ihracatı ise yüzde 18,2 artışla 98,1 trilyon yene yükseldi.

İthalatta ham petrol, kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaz öne çıkarken, ihracata araç ve çelik ürün satışları liderlik etti.

Japonya'nın 2022 öncesinde, en büyük ticaret açığı 2014 yılında 12,82 trilyon yen olarak kayda geçmişti.


#Japonya
#ticaret açığı
#2022
#rekor
37 dakika önce
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Japonya'dan rekor ticaret açığı: 155 milyar doları aştı
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