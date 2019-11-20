Ekonomi Jeepten sıfır faizli kredi kampanyası
OTOMOTİV

Jeep'ten sıfır faizli kredi kampanyası

Jeep, Kasım ayında yılın en iyi fırsatlarını sunuyor. Mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler, 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyası ve takas desteğinden faydalanabiliyor. Kasım ayı boyunca Jeep Compass, 20 bin TL takas desteği ve 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz kredi seçenekleriyle SUV tutkunlarına sunuluyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Jeep, Renegade ve Compass modellerinde kasım avantajları sunuyor.

Jeep'ten yapılan açıklamaya göre, Jeep, kasım ayında da yılın en iyi fırsatlarını sunuyor.

Standart olarak dört tekerlekten çekiş özelliğine sahip Jeep Compass alımlarında, mevcut aracını yenilemek üzere Jeep yetkili satıcılarına getirenler 20 bin TL tutarında takas desteği imkanından yararlanabiliyor. Kampanya, 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faiz avantajıyla birleştirilebiliyor.

  • Kasım ayı sonuna dek bir Jeep Renegade sahibi olmak isteyenler için ise 60 bin TL için 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyası ile birlikte 15 bin TL takas desteği sunuluyor.

Renegade’in Limited donanım seviyesini 2 yıl uzatılmış garanti seçeneğiyle tercih eden Jeep tutkunları ise kasım ayında 8.4 inçlik dokunmatik ekran ve Türkçe navigasyon opsiyonlarının olduğu medya paketine ücretsiz sahip olabiliyor.

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