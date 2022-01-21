Ekonomi Jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının devir ihalesi
BASIN İLAN

Jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının devir ihalesi

AYTER Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş. mülkiyetindeki 4 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, seracılık, meyve-sebze kurutma, balıkçılık ve sağlık termal turizmi, enerji v.b. faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihale yolu ile devredilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarının devir ihalesi
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleler ile ilgili şartname ve diğer evraklar Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Ayter Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri A.Ş.’de mesai saatleri içerisinde imza karşılığı ücretsiz görülebilecek.

İhaleler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi hükümlerine göre “Kapalı Teklif ve Artırma Usulü” ile 10 Şubat 222 tarihinde Aydın Valilik Binası zemin katta bulunan toplantı salonunda yapılacak.

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