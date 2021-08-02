Ekonomi JP Morgandan Bakan Elvana övgü Güçlü performansla bütçe açığı bu yıl yüzde 27ye gerileyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

J.P. Morgan’dan Bakan Elvan’a övgü: Güçlü performansla bütçe açığı bu yıl yüzde 2.7’ye gerileyecek

Merkezi ABD'de bulunan dev yatırım bankası JP Morgan, Türkiye'nin göze çarpmadan güçlü bir mali performans bütçe performansı göstermekte olduğunu bildirdi. bütçe açığının milli gelire oranının 2021 sonunda yüzde 2.7’ye gerilemesinin beklendiğinin ifade edildiği raporda, 2019 ve 2020’de döviz cinsinden iç borçlanmayı uzun zamandır görülmemiş seviyelere çıkaran Türkiye’nin, Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı üstlenmesinden sonra bu politikadan vazgeçmiş olmasına dikkat çekildi.

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J.P. Morgan’dan Bakan Elvan’a övgü: Güçlü performansla bütçe açığı bu yıl yüzde 2.7’ye gerileyecek
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Uluslararası yatırım bankası J.P. Morgan, Türkiye’nin bütçe dengesinde yaşanan düzelmeye dikkat çeken bir rapor yayınladı. T24'ün haberine göre; Pandemide kamu harcamalarının sınırlı tutulduğunu, son dönemde ise vergi gelirlerinde önemli bir artış yaşandığını belirten J.P. Morgan, bütçe açığının milli gelire oranının 2021 sonunda yüzde 2.7’ye gerilemesinin beklendiğini ifade etti.

  • Hükümet bütçe açığını hedefini önce yüzde 4.3 olarak belirlemiş, daha sonra revize ederek yüzde 3.5’e çekmişti. 2020 yılında ise bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3.4 olmuştu.

Vergi gelirlerindeki artış dikkat çekici

Yılın ilk yarısında vergi gelirlerindeki artışın enflasyondan arındırıldıktan sonra yüzde 27 olarak gerçekleştiğini kaydeden J.P. Morgan, bunun kamunun borçlanma ihtiyacını azalttığını vurguladı. Raporda dikkat çekilen bir başka nokta, 2019 ve 2020’de döviz cinsinden iç borçlanmayı uzun zamandır görülmemiş seviyelere çıkaran (2020’de yüzde 58) Türkiye’nin, Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı üstlenmesinden sonra bu politikadan vazgeçmiş olması. Raporda döviz cinsinden iç borçların bu yıl nette azaldığına dikkat çekildi.

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