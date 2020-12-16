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Ekonomi Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kabin bagajı uygulaması normale dönüyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçaklara kabin bagajı alımı yasaklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) aldığı yeni karar doğrultusunda yarın itibariyle yolcular uçaklara kabin bagajı yeniden alabilecek.

Haber Merkezi DHA
Kabin bagaj hizmeti SHGM’nin onayıyla 17 Aralık günü hizmete girecek.
Kabin bagaj hizmeti SHGM’nin onayıyla 17 Aralık günü hizmete girecek.

Konuyla iligli olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile uçak içi kabin el bagaj kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

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