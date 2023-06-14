Kabine bugün toplanıyor: Masada milyonları ilgilendiren sekiz kritik başlık var

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Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından yapılacak olan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek.
Toplantının saat 15.00'da başlaması bekleniyor.
Kabine’de, ekonomi yine sıcak başlık olacak.
Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, taşerona kadro, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar Kabinede masaya yatırılacak. Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.