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Ekonomi

Kabine toplandı: Masada milyonları ilgilendiren sekiz kritik başlık var

Seçimlerin ardından kurulan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün ikinci kez toplanıyor. Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, taşerona kadro, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar gibi sekiz kritik başlık Kabine'de masaya yatırılacak.

14:31 . 14/06/2023 Çarşamba
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yeni Kabine'nin belli olmasının ardından yapılacak olan ikinci Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor.


Toplantının 14:30 gibi başladı..


Kabine'nin gündeminde neler var?

Kabine’de, ekonomi yine sıcak başlık olacak.


Enflasyonla mücadelede atılan adımlar, taşerona kadro, kiralardaki fahiş artışa karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret, emekli ve memur maaş zamlarına yönelik çalışmalar Kabinede masaya yatırılacak. Toplantıda bunun yanı sıra, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konuların da görüşülmesi bekleniyor.



#Kabine toplantısı
#Cumhurbaşkanı erdoğan
#Enflasyon
#Fahiş kiralar
#Emekli maaş
#Asgari ücret
36 dakika önce
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