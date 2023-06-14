Kabine toplandı: Masada milyonları ilgilendiren sekiz kritik başlık var

İsveç'in NATO Zirvesi kapsamında Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirdiğini söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu nedenle "İsveç'in bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine" inandıklarını ve bu konuda "umutlu olmaya devam ettiklerini" dile getirdi.