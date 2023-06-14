'Kaçınılmaz' diyerek duyurdular: Uluslararası enerji ajansı petrolün sonunu gördü

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) elektrikli araç kullanımının hızla artmasının etkisiyle küresel petrol talebinin cari 10 yıl içinde tepe yapacağını belirtti. Bu da yaklaşık 2030 yılına karşılık geliyor.

IEA yayımladığı aylık raporunda, bu yıl 2,4 milyon varil/gün büyümesi beklenen küresel petrol talebinin 2028'da sadece 400 bin varil/gün büyüyeceğini öngördü.

Hızla büyüyen Asya ekonomileri, gelecek yıllarda küresel petrol talebini desteklemeye devam edecek ve IEA'ya göre, jet yakıtı, nafta ve diğer endüstriyel kullanımlara sahip petrol ürünlerine olan talep artmaya devam edecek.

Ancak, uzun süredir küresel petrol talebinin güçlü olduğu Çin dahil olmak üzere bu alandaki iştahın on yılın sonuna kadar belirgin bir şekilde yavaşlayacağı öngörülüyor.

Hindistan Çin'i geçecek

IEA'ya göre, Hindistan en geç 2027'de Çin'i petrol talebi açısından geride bırakacak.

IEA tarafından 2028'e kadar olan petrol talebini göz önünde bulunduran yıllık bir raporda yapılan bu tahmin, petrol için zirve zamanını öngören ilk kez olmasa da. Ancak, IEA, Covid-19 pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini takip eden enerji krizi ile keskin bir şekilde hızlandığı şekilde fosil yakıtlardan daha hızlı bir geçiş öngörüyor.

IEA'nın yürütme direktörü Fatih Birol, "Temiz enerji ekonomisine geçiş hız kazanıyor ve bu onyılın sonuna kadar küresel petrol talebinin zirvesine doğru ilerliyor" dedi.

Tahminler, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın gelişmiş ekonomileri ile özellikle Asya'daki hızla büyüyen gelişmekte olan ülkeler arasında keskin enerji eğilimleri üzerine dayanıyor.

OECD'de düşecek dışında artacak

IEA'ya göre, fosil yakıtlardan uzaklaşmayı amaçlayan büyük hükümet harcamaları sayesinde, OECD'ye üye olan ileri ekonomilerdeki petrol talebi bu yılın hemen hemen zirvesine ulaşacak. IEA, bu bölgedeki talebin 2023 yılında 46.2 milyon varil/gün olan zirvesinden 2028 yılında 44.3 milyon varil/gün seviyesine düşeceğini öngörüyor. OECD dışı ülkelerde talep ise bu dönemde şu anda olduğundan yüzde 7'den fazla artacak ve 61.4 milyon varil/gün seviyesine çıkacak.

Yakın dönemde petrol talebi görünümü oldukça farklılık gösteriyor, özellikle Çin'in de dahil olduğu Asya ekonomileri, pandemi dönemi kısıtlamalarının hafiflemesiyle taleplerini artırıyor. Ayrıca, IEA, Çarşamba günü yayımlanan ayrı bir aylık raporunda bu yılki petrol talebi büyümesi tahminini 200.000 varil/gün artırarak 2.4 milyon varil/gün olarak revize etti.

Bu artışın yüzde 60'ını Çin oluşturacak.

Tüm dünyada giderek azalacak

IEA, 2023 petrol arz tahminlerini günlük 200.000 varil artırarak 101.3 milyon varil/gün olarak revize etti ve 2024 yılında 1 milyon varil/gün daha fazla arz büyümesi bekliyor.

Ancak, en azından yakın vadede arzın talebe yetişmekte zorlanması bekleniyor, bu da petrol piyasasını sıkılaştırabilir ve fiyatları yükseltebilir.

IEA'ya göre, petrol talebi büyümesi 2024'ten itibaren azalmaya başlayacak ve gelecek yıl 860.000 varil/güne düşecek.

Petrol talebi 2025 yılında 1 milyon varil/gün daha artacak, ancak bu oran daha sonra belirgin bir şekilde yavaşlayacak ve 2026'da sadece 700.000 varil/gün, 2027'de ise 500.000 varil/gün artacak.







