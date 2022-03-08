​Kademeli doğal gazla 5 milyar TL tasarruf

Türkiye, enerjide en önemli girdisini oluşturan doğal gazda yıllık 5 milyar liralyı bulacak verimli kullanıma hazırlanıyor. Elektrikte 1 Mart’tan itibaren yeni faturalandırmaya geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz da bölgesel ölçekte ve kullanıma göre kademe düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

İKLİME GÖRE İHTİYAÇ TESPİTİ

Edinilen bilgilere göre, 3+1 konutun farklı şehirlere göre ısınma için aylık asgari doğal gaz harcaması tespit edilecek. Yani ortalama bir hanenin kış mevsiminde ısınması için ortalama birim miktarı belirlenecek. Türkiye geneli için ortaya çıkacak ortalama hane tüketimi esas alınacak. İllerin durumuna göre fiyatlandırmaya başvurulacak. Ortalamanın altında kalanlar düşük, üzerinde kalanlar da yüksek kademeden fiyatlandırılacak. Örneğin, Adana'daki bir hane ile Kars'taki bir hanenin ısınma ortalaması ayrı hesaplanacak.

FATURADA KADEME

Doğal gaz faturalarının şekillenmesinde illerin iklim özelliğinin yanı sıra vatandaşın kullanımı da etkili olacak. Buna göre ortalama çıkarılacak tüketim miktarının altında kalan kısım düşük kademede, ortalamanın üzerinde tüketilen kısım da ikinci kademeden fiyatlandırılacak. Bölgesel ve kademeli faturalandırmada asıl hedefin doğal gazı daha verimli kullanmak olduğu belirtiliyor. Verimli ısınma ile 5 milyar liralık bir kaynağın Türkiye içinde kalacağı hesaplanıyor.

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