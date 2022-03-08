Ekonomi Kademeli doğal gazla 5 milyar TL tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kademeli doğal gazla 5 milyar TL tasarruf

Türkiye doğal gazda yıllık 5 milyar lirayı bulacak verimli kullanıma hazırlanıyor. Enerji Bakanlığı, doğal gazda bölgesel ölçekte ve kullanıma göre kademe düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Kademeli doğal gazla 5 milyar TL tasarruf
Arşiv

Türkiye, enerjide en önemli girdisini oluşturan doğal gazda yıllık 5 milyar liralyı bulacak verimli kullanıma hazırlanıyor. Elektrikte 1 Mart’tan itibaren yeni faturalandırmaya geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğal gaz da bölgesel ölçekte ve kullanıma göre kademe düzenlemesi üzerinde çalışıyor.

İKLİME GÖRE İHTİYAÇ TESPİTİ

  • Edinilen bilgilere göre, 3+1 konutun farklı şehirlere göre ısınma için aylık asgari doğal gaz harcaması tespit edilecek. Yani ortalama bir hanenin kış mevsiminde ısınması için ortalama birim miktarı belirlenecek. Türkiye geneli için ortaya çıkacak ortalama hane tüketimi esas alınacak. İllerin durumuna göre fiyatlandırmaya başvurulacak. Ortalamanın altında kalanlar düşük, üzerinde kalanlar da yüksek kademeden fiyatlandırılacak. Örneğin, Adana'daki bir hane ile Kars'taki bir hanenin ısınma ortalaması ayrı hesaplanacak.

FATURADA KADEME

Doğal gaz faturalarının şekillenmesinde illerin iklim özelliğinin yanı sıra vatandaşın kullanımı da etkili olacak. Buna göre ortalama çıkarılacak tüketim miktarının altında kalan kısım düşük kademede, ortalamanın üzerinde tüketilen kısım da ikinci kademeden fiyatlandırılacak. Bölgesel ve kademeli faturalandırmada asıl hedefin doğal gazı daha verimli kullanmak olduğu belirtiliyor. Verimli ısınma ile 5 milyar liralık bir kaynağın Türkiye içinde kalacağı hesaplanıyor.

Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife
EKONOMİ
Elektrik gibi kademeli: Doğalgaza da sosyal tarife

Doğal gazda iklime göre kademeli tarife
EKONOMİ
Doğal gazda iklime göre kademeli tarife

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

​Beşiktaş iki kez yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı.
Süper Ligde Digitürk devri kapandı

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

​Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: "Ya Saran ya TRT"
İşgalde 13üncü gün: Rusya beş kentte geçici ateşkes ilan etti

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir BB kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

​AK Parti kaynakları açıkladı: Putin 'Talimat vereceğim' dedi.

Beykoz savaş alanına döndü

Beykoz savaş alanına döndü

İETT otobüsü, bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.