Kadıköy Belediye Başkanlığı'ndan kiralık sinema salonları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 1 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların 31 Ocak 2022 günü mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermesi gerekmektedir.
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