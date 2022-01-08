Ekonomi Kadıköy Belediye Başkanlığından kiralık sinema salonları
BASIN İLAN

Kadıköy Belediye Başkanlığı'ndan kiralık sinema salonları

Kadıköy Belediye Başkanlığı, Caddebostan Kültür Merkezi'nde bulunan 8 adet sinema salonunu kapalı teklif usulüyle 10 yıllığına kiraya veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköy Belediye Başkanlığından kiralık sinema salonları
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 1 Şubat 2022 Salı günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek. İhaleye katılacakların 31 Ocak 2022 günü mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edecekleri ihale dosyasını ihale saatine kadar Belediye Encümeni’ne vermesi gerekmektedir.

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