Kadın çalışanlarına 1 gün fazladan izin verecek

Erkek markası Tudors, geçen yıl başlattığı ve ses getiren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık kampanyasını bu yıl da devam ettirme kararı aldı.

Kadına şiddete karşı başlattığı farkındalık projesini de aynı şekilde bu yıl sürdüren marka, yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olmaya devam edeceğinin sinyalini vererek herkeste bu farkındalığı oluşturmanın temel amaç olduğuna dikkat çekiyor.

8 Mart’ta kendi bünyesinde en iyi çalışan üç kadını da yaptığı oylama ile seçen marka, kadın çalışanların öneminin bir kez daha altını çiziyor.

DİĞER MARKALARA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

“Çalışanlarımız her zaman önceliğimiz” diyen Tudors Gömlek CEO’su Yaşar Ayaydın yaptığı açıklamada, “Sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem veren ve elimizden geldiğince destek olan bir şirket olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toplumu ilgilendiren tüm konularda farkındalığı oluşturmak ve çözümü için uğraşmak, hassasiyetimiz ve birinci önceliğimiz olmaya devam edecek. Ve bu bilinci artırma yönündeki çalışmalarımız da sürecek.

Çalışma arkadaşlarımız gösterdikleri çaba ve özveri ile her zaman markamızı bugüne getirmemizi sağlayan en büyük destekçilerimizdir.

Kadın çalışanlarımızın fazlalığı da önemsediğimiz başlıca konulardandır. 8 Mart’ta kadın çalışanlarımıza, onların bizim için önemini bu şekilde göstermek istedik. Bu çalışmamızın diğer markalara da örnek teşkil etmesini diliyorum” dedi.

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