Ekonomi Kadın çalışanlarına 1 gün fazladan izin verecek
İŞ DÜNYASI

Kadın çalışanlarına 1 gün fazladan izin verecek

Erkek gömlek markası Tudors, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüne yönelik fazladan 1 gün izin uygulamasını bu yılda devam ettiriyor. Kadın çalışanlarına fazladan 1 gün izin verecek olan marka

yaptığı oylama ile de en iyi üç kadın çalışanını da belirledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marka bünyesinde çalışanlar 'Kadına Şiddete Hayır'' yazılı tişörtler giydi.
Marka bünyesinde çalışanlar 'Kadına Şiddete Hayır'' yazılı tişörtler giydi.

Erkek markası Tudors, geçen yıl başlattığı ve ses getiren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık kampanyasını bu yıl da devam ettirme kararı aldı.

Kadına şiddete karşı başlattığı farkındalık projesini de aynı şekilde bu yıl sürdüren marka, yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olmaya devam edeceğinin sinyalini vererek herkeste bu farkındalığı oluşturmanın temel amaç olduğuna dikkat çekiyor.

8 Mart’ta kendi bünyesinde en iyi çalışan üç kadını da yaptığı oylama ile seçen marka, kadın çalışanların öneminin bir kez daha altını çiziyor.

DİĞER MARKALARA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK

“Çalışanlarımız her zaman önceliğimiz” diyen Tudors Gömlek CEO’su Yaşar Ayaydın yaptığı açıklamada, “Sosyal sorumluluk projelerine her zaman önem veren ve elimizden geldiğince destek olan bir şirket olduk, olmaya da devam edeceğiz. Toplumu ilgilendiren tüm konularda farkındalığı oluşturmak ve çözümü için uğraşmak, hassasiyetimiz ve birinci önceliğimiz olmaya devam edecek. Ve bu bilinci artırma yönündeki çalışmalarımız da sürecek.

Çalışma arkadaşlarımız gösterdikleri çaba ve özveri ile her zaman markamızı bugüne getirmemizi sağlayan en büyük destekçilerimizdir.

Kadın çalışanlarımızın fazlalığı da önemsediğimiz başlıca konulardandır. 8 Mart’ta kadın çalışanlarımıza, onların bizim için önemini bu şekilde göstermek istedik. Bu çalışmamızın diğer markalara da örnek teşkil etmesini diliyorum” dedi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Gündüz ev kadını gece iş kadını
EKONOMİ
Gündüz ev kadını gece iş kadını

Çin Ticaret Bakanı Shan: Ticaret görüşmeleri zor ve yorucu
EKONOMİ
Çin Ticaret Bakanı Shan: Ticaret görüşmeleri zor ve yorucu
Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da halka hitap ediyor.
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Faiz kararını açıkladı

Faiz kararını açıkladı

​Merkez Bankası, politika faizini sabit tuttu.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.
Parfüme kafa tutuyorlar

Parfüme kafa tutuyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.
Anında kaldırıyoruz

Anında kaldırıyoruz

​YouTube yetkilileri, çocuklar için tehlike saçan Momo oyunuyla ilgili yenisafak.com'a konuştu.
Rüzgar tersine döndü

Rüzgar tersine döndü

​Bakan Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı.
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

Erdoğan: 3 milyar 716 milyon lira ödeme yapacağız.

Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

Trump'tan senatörlere iki cümlelik Suriye cevabı.

İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.
Kendi rekorunu kırdı

Kendi rekorunu kırdı

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın hasılatı belli oldu.
Telefon fiyatına ekran değişimi

Telefon fiyatına ekran değişimi

​Akıllı telefonlarla birlikte servis ücretleri de arttı.
Benzine zam geliyor

Benzine zam geliyor

​Yeni haftayla birlikte 14 kuruş zam bekleniyor.
Anadoluyakasına AKM

Anadoluyakasına AKM

​AK Parti'nin İBB adayı Yıldırım, Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.
Dizi çeken mafya liderine baskın

Dizi çeken mafya liderine baskın

​Sırları ortaya çıktı, 241 kişiye şafak baskını.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.