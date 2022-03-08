Kadın ‘reisler’ balık israfına karşı

Türkiye’nin kadın balıkçılar balık israfına karşı mücadele ediyor. 30 yıl aktif balıkçılık yaptıktan sonra emekli olan kadın kaptan Sevinç Üsküplü Konkuş onlardan biri. Kadın Balıkçılar Derneği başkanlarından biri olan Konkuş, Yeni Şafak’a konuştu. Yürüttükleri Mavi Gezegen Mavi İşler Projesi hakkında bilgi veren Konkuş, bu şekilde deniz ekosisteminin muhafaza edilmesi ve denizlerin insan yararına olan sürdürülebilirliğine katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Sevinç Üsküplü Konkuş

İSRAF OLMASIN KONSERVE OLSUN

Konkuş, şöyle dedi: Projemiz ile; ülkemizde, bilinçsiz ve aşırı avlanma, yetersiz ulaşım ve dağıtım gibi balıkçılık sektöründeki bazı sorunlar ve bazı tüketim alışkanlıklarımız yüzünden meydana gelen ‘avlanma sonrası balık israfını azaltmak üzere; balığın besin değerini koruyup uzun süreler bozulmamasını sağlayan, geleneksel işleme ve muhafaza etme yöntemleriyle, yerli ve kentli ailelere yılın her döneminde tüketebilecekleri balık çeşitliliğine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Toplumumuzda ‘mavi ekonomi’ ve ‘mavi sürdürülebilirlik’ hakkında farkındalık arttırmayı hedefliyoruz. Çeşitli balık türlerinden ‘ev yapımı balık konservesi’ yaparak geleneksel kavanozda saklama yollarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

25 KADIN BALIKÇI

Küçük ölçekli aile balıkçılığının temelini kadın balıkçılar oluşturuyor. Dernek çalışmalarının yanı sıra 25 üyemiz aktif olarak balıkçılık da yapıyor. Balıkçılık erkek mesleği gibi algılanıyordu. Eskiden bizi balık tutarken gördüklerinde ayıplıyorlardı, şimdiyse görenler bizimle gurur duyuyor, destek oluyorlar.

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ÇOCUKLAR TEKNEDE BÜYÜDÜ

Kadın isimlerini tekneye veriyorlardı ama kadın tekneye çıkmaz diyorlardı. Bu algıyı yıktık biz. Balıkçılık çalışkan kişinin işidir. Biz kadınlar da çalışkan insanlarız. Balıkçı kadının günü şafakla başlar. Kumanyasını alır balığa çıkar. Ağımızı, oltamızı atarız. Bin bir emekle denizden kazandıkları ile çocuklarını büyüten bir ekibiz. Ciddi anlamda teknede büyüttük çocuklarımızı.

HAYAT Karadeniz'in kadın balıkçıları