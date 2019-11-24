Ekonomi Kadınlar geleceği yazmak için yarıştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kadınlar geleceği yazmak için yarıştı

Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hayata geçirilen “Geleceği Yazan Kadınlar” projesi meyvelerini verdi. Emine Erdoğan, fikri olan her kadının geleceğe katkıda bulunacağını belirterek, “Yakın gelecekte hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadın imzasını görebileceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ödül Törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (sağ 2) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (sol 2) katıldı.
Ödül Törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda), Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan (sağ 2) ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (sol 2) katıldı.

Toplumun her kesimine değinen ve daha güzel bir Türkiye için çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, Anne babalar olarak çocukların, özellikle kız çocuklarının bilimle erken yaşlarda tanışmasının gerekliliğine inandığını söyledi. Projeye katılan kadınları “gökyüzünde ışıldayan yıldızlar” olarak tanımlayan Erdoğan, “Bırakalım çocuklarımız akıllarına kanat taksınlar. Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadın başvurmuş. Projeye gittikçe artan ilgi, kadınların gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunun bir göstergesi. Başvuran tüm kadınların birbirinin harika fikirleri var. Bu fikirlerin her biri, hayatı herkes için güzelleştirmek amacıyla ortaya çıkmış görünüyor. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Yakın bir zamanda hayatı kolaylaştıran uygulamaların ardında kadınların imzasını görebileceğiz" diye konuştu.

8 FARKLI MİLLETTEN KATILIM OLDU

Projeye bu yıl sekiz farklı milletten başvuru alındı. Eğitime, Kosova, Arnavutluk, Hollanda, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kırgızistan vatandaşları katıldı. Emine Erdoğan, “Teknolojiyi tasarlamak, sadece belli bir şehirli zümreye ait imtiyaz alanı olmaktan çıktı. Fikri olan, kendine güvenen her kadın, dünyanın geleceğine katkıda bulunabileceğini görüyor. Zaten önemli olan, hayalleri inançla harmanlamayı başarmak. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışır hale gelirler. Çünkü büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor” dedi. Parlak fikirlerin ve icat etmenin cinsiyetinin olmadığının da altını çizen Erdoğan, dünyanın en eski üniversitesinin ne Oxford ne Harvard olduğunu, en eski üniversitenin Fatima El Fıhri adında bir kadın tarafından Fas'ta kurulduğunu kaydetti.

GİRİŞİMCİ DEĞİL ÜRETİCİ OLUN

Törenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadınların artık sadece girişimci olmasını istemediklerini, yüksek teknolojili ürün üretiminde üretici olmalarını beklediklerini söyledi. Pekcan, "Bazı uluslararası fonlar projeyi desteklemek için hazırlar. Kadınların iş gücüne katılımında son 10 yılda yüzde 35 artış var. Amacımız bunu yüzde 60'lar seviyesine ulaştırmak. Kadın girişimcilik network sistemini geliştiriyoruz. Bu sistem üzerinden kadın girişimcilerimiz birbirleri ile irtibatta olabilecekler. Bakanlık olarak 2019 yılı içinde 14 ilde 1600 girişimci kadınımıza kadın kooperatifleri hakkında eğitim verdik. 2 bin 500'den fazla ortak sayısı bulunan 189 kadın kooperatifimize destek veriyoruz. 5-8 Aralık'ta fuarımız var” şeklinde konuştu.

EKONOMİNİN CİNSİYETİ YOK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadınların daha etkin girişimciler haline gelmesini önemsediklerini vurguladı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da tüm kadınlardan hayal kurmalarını istedi. Hisarcıklıoğlu, "Hayallerinizin takipçisi, kendi hikayelerinizin kahramanı olun ve unutmayın kadınlara yönelik ön yargıları yıkmak ancak ama ancak sizin elinizde. Evlatlarınızı ve özellikle kızlarınızı muhakkak okutun. Onları girişimci olmaya özendirin. Ekonominin cinsiyeti yok" dedi.

TEKNOLOJİ BAŞARI GETİRİR

Murat Erkan

Törenin açılış konuşmasını yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Geleceği Yazan Kadınlar'ın teknolojiyi tüketen değil üreten olma yolunda neler yapılabileceğini gösterdiğini söyledi. Erkan “24 şehre çıkardığımız eğitimlerimize gurur verici şekilde sekiz farklı ülkeden de katılım aldık. Her bir konunun uzmanları tarafından 179 saat eğitim alan 1579 arkadaşım bu programı tamamladı. Yolculuklarında onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Teknoloji ve telekom dünyası aslında dünya ekonomisinin taşıyıcı gücü. Hangi sektör olursa olsun, eğer teknoloji kullanılmazsa o sektörde başarı sağlanamaz. Türkiye de teknolojiyi kullanmak zorunda. Geleceği Yazan Kadınlar'ı Türkiye'nin potansiyelinin yüzde 50'sini ayağa kaldırmak için tasarladık. Ekibimizle beraber gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ÖDÜLÜ ERDOĞAN VERDİ

  • Emine Erdoğan (orta)
  • Eğitimlerini tamamlayan kadınların 141 projesi il finalinde, 55 projesi ise yarı finalde yarıştı. Finale kalan 10 proje, özgün, ticari gelir sağlayan fikirler arasından belirlendi. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın da yer aldığı jüri değerlendirmesinin ardından ödül almaya hak kazanan projeler belli oldu. 2019 yılının birincileri, Look adlı projeleri ile Şahika Betül Yaylı ve Eda Nur Ersu oldu. İkinciliği Gamze Hatice Bilen, Derya Uzmay Okutan ve Hazal Çelik'ten oluşan ekibin Engelsiz Ulaşın projesi alırken, üçüncülük ödülü de DIGI-TAR projesi ile Büşra Göral'ın oldu. Ayşe Sena Kayalı ise Deniz Temizleme Aracı projesi ile Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. Kazanlara ödülleri Emine Erdoğan tarafından verildi.

Bayraktar TB2 SİHA'lar 150 bin saat uçarak tarihi rekor kırdı
TEKNOLOJİ
Bayraktar TB2 SİHA'lar 150 bin saat uçarak tarihi rekor kırdı
DNA sonucu belli oldu

DNA sonucu belli oldu

​Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yeni gelişme.
Beşiktaş 4te 4 yaptı

Beşiktaş 4'te 4 yaptı

​Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u 1-0'la geçti.
CHPli kaynağın verdiği plakalar sahte çıktı

CHP'li 'kaynağın'
verdiği plakalar sahte çıktı

Emniyette kayıtların olmadığı açıklandı.
Gerekli <br>karşılık verildi

Gerekli
karşılık verildi

YPG/PKK'nın saldırılarına misliyle mukabele.
İsrail'den 'bayram' baskını

İsrail'den 'bayram' baskını

Harem-i İbrahim Camisi'ni basıp Filistinlilere saldırdılar.
Liderliğe yükseldi

Liderliğe yükseldi

​Ankaragücü'nü rahat geçen 'fırtına' maç fazlasıyla lider.

İngiliz istihbaratçının <br>evinde hareketlilik

İngiliz istihbaratçının
evinde hareketlilik

İstanbul Karaköy'de ofisin önünde ölü bulunmuştu.
Tarihi rekor

Tarihi rekor

Bayraktar TB2 SİHA'lar yeni bir rekor daha kırdı.
'Kaynak' Talat Atilla konuştu

'Kaynak' Talat Atilla konuştu

"İddiayı Kılıçdaroğlu doğruladı ve kaynağım bir CHP'li".
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Dipsiz Göl'ün<br> son hali

Dipsiz Göl'ün
son hali

Define kazısı sonrası yok olan göle su verilmeye başlandı.
Bir türlü<br>önüne geçilemiyor

Bir türlü
önüne geçilemiyor

​İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi rahatlığı.
İlk kriz değil

İlk kriz değil

​Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti.
Forvetsiz kaldı

Forvetsiz kaldı

​F.Bahçe'de Mevlüt Erdinç Malatya'ya götürülmedi.
Rutte şaşırttı

Rutte şaşırttı

"DEAŞ'lıları geri almak zorundayız, bu hafta gerçekleşti zaten."
10. devriye tamamlandı

10. devriye tamamlandı

51 kilometre uzunluğundaki güzergahta yapıldı.
Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de
Gündem

Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla birlikte ticari amaçlı su ürünleri avcılık ya da yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve diğer su vasıtaları için de Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat tezkeresi veya izin alınması zorunlu olacak. Balıkçı barınakları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacak, bunların kiralanmalarına yönelik çalışmalar ise Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülecek. Ayrıca ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık donanımı bulunduran gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası verilecek.
BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi
Gündem

BDDK'nin bazı yetkileri TCMB'ye devredildi

Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve yetkileri, Merkez Bankasına (TCMB) devredilecek, TCMB ödemeler alanındaki yetkili otorite olacak.
PKK'lılara 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat tutuklandı
Gündem

PKK'lılara 'not kağıdı' ile bilgi veren avukat tutuklandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK'dan tutuklu ve hükümlü olan kişilere not kağıtlarıyla bilgilendirmelerde bulunan İzmir Barosuna kayıtlı avukat F.Ş., tutuklandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.