Kadınlara saati 1 liradan kiralık araç

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Google Play veya App Store'dan electrip mobil uygulamasını indirerek kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.
2 GÜN GEÇERLİ OLACAK
Kadınların 8-10 Mart tarihlerinde tercih ettikleri rezervasyon saatlerinde elektrikli araçlarını Levent 199 Plaza ya da Zorlu Center'dan teslim alabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
SAATİ 1 LİRA ŞARJ İSE ÜCRETSİZ
''Dünya Kadınlar Günü ve devam eden hafta sonu boyunca tüm kadınlar electripin elektrikli araç kiralama platformundan saati sadece 1 liraya yararlanma fırsatı bulacak. Üstelik electrip ile Renault ZOE veya BMW i3 kiralayabilecek olan kadınlar, kullanacakları elektrikli otomobilleri ZES şarj istasyonlarından ücretsiz ve hızlı şarj edebilecek ve herhangi bir ek ücret ödemeyecek."