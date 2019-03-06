Ekonomi Kadınlara saati 1 liradan kiralık araç
OTOMOTİV

Kadınlara saati 1 liradan kiralık araç

Zorlu Enerji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sadece kadınlara özel bir kampanya başlattı. Araç kiralama platformu "electrip" üzerinden başlatılan kampanya ile elektrikli ve çevreci araçlar kadınlara saati 1 liradan kiralanacak.

Haber Merkezi AA
Kadınlar elektrikli Renault ZOE veya BMW i3'ü kiralayabilecek.
Kadınlar elektrikli Renault ZOE veya BMW i3'ü kiralayabilecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, Google Play veya App Store'dan electrip mobil uygulamasını indirerek kayıt yaptırabilecekleri belirtildi.

2 GÜN GEÇERLİ OLACAK

Kadınların 8-10 Mart tarihlerinde tercih ettikleri rezervasyon saatlerinde elektrikli araçlarını Levent 199 Plaza ya da Zorlu Center'dan teslim alabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tüm kadınlara elektrikli araç deneyimi ayrıcalığı sunuluyor.

SAATİ 1 LİRA ŞARJ İSE ÜCRETSİZ

''Dünya Kadınlar Günü ve devam eden hafta sonu boyunca tüm kadınlar electripin elektrikli araç kiralama platformundan saati sadece 1 liraya yararlanma fırsatı bulacak. Üstelik electrip ile Renault ZOE veya BMW i3 kiralayabilecek olan kadınlar, kullanacakları elektrikli otomobilleri ZES şarj istasyonlarından ücretsiz ve hızlı şarj edebilecek ve herhangi bir ek ücret ödemeyecek."

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