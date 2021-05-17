Ekonomi Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
BASIN İLAN

Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Kadir Has Üniversitesi, 1 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. Üniversite, alımın 17 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını ve son başvuru tarihini de 31 Mayıs olarak belirlediklerini ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim görevlisi alınacaktır.

Başvurular online olarak üniversitenin web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas... linkinden kabul edilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

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