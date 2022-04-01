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Ekonomi Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alımı
BASIN İLAN

Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alımı

Kadir Has Üniversitesi, yabancı diller yüksekokulu öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi alımı
​Kadir Has Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü’nde görevlendirilmek üzere 11 öğretim görevlisi alınacak.

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