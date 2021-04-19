Kafeterya alanı ihale ile kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 27.04.2021 tarihinde saat 10:00 da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama yapılacaktır. İhale dokümanı Satın alma biriminde görülebilir ve doküman bedeli (₺ 100,00) yatırılarak Satın alma biriminden satın alınabilir.

Tahmini Bedel Üzerinden % 20 oranında Geçici Teminat Alınacaktır.

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