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Ekonomi Kafeterya alanı ihale ile kiraya verilecek
BASIN İLAN

Kafeterya alanı ihale ile kiraya verilecek

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü, 30 m² kantin/kafeterya alanı ihale ile kiraya verileceğini duyurdu. Müdürlük, ihalenin 27 Nisan'da 'açık teklif usulü' olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kafeterya alanı ihale ile kiraya verilecek
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 27.04.2021 tarihinde saat 10:00 da İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda toplanacak komisyon tarafından yine aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre kiralama yapılacaktır. İhale dokümanı Satın alma biriminde görülebilir ve doküman bedeli (₺ 100,00) yatırılarak Satın alma biriminden satın alınabilir.

Tahmini Bedel Üzerinden % 20 oranında Geçici Teminat Alınacaktır.

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