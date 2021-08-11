Ekonomi Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Kafkas Üniversitesi, 9 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 7 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Kafkas Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.
Başvuru süresi ilan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gündür.

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