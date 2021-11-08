Ekonomi Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kafkas Üniversitesi, 19 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 3 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kafkas Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Kafkas Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili hükümleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz öğretim üyesi alınacak.

İlan yayımlandığı tarih itibariyle 15 gün geçerli olup; tüm bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Fenerbahçe ligde kazanamıyor

Fenerbahçe ligde kazanamıyor

F.Bahçe, son dakikada atılan penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.
Kadıköyde yeniden istifa sesleri

Kadıköy'de yeniden istifa sesleri

Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.
Baro adayı CHPde belirlendi

Baro adayı CHP'de belirlendi

CHP, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu devirmek için harekete geçti.
İstifa yetmez

İstifa yetmez

Şehit yakınları İYİ Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden ​Lütfü Türkkan'ın milletvekilliğini de bırakmasını istiyor.
Balkanlar'da arabulucu olun

Balkanlar'da arabulucu olun

Boşnak, Hırvat ve Sırplardan Erdoğan'a çağrı: Türkiye barış için rol üstlensin.
Anıtkabir’de Kur’ân okumanın vakti gelmedi mi?

Anıtkabir’de Kur’ân okumanın vakti gelmedi mi?

"Anıtkabir'de Kur'ân okunmayacağına ilişkin bir genelge yok."

Sakarya gazı hepimize yetecek

Sakarya gazı hepimize yetecek

​2027'de doğal gazın tamamı Karadeniz'den karşılanacak.
İlaç firmaları ilaç satmıyor

İlaç firmaları ilaç satmıyor

İlaç üreticileri şubat ayında yapılacak kur ayarlaması öncesinde üretimi yavaşlattı.
Başbakan’a İHA’lı saldırı

Başbakan’a İHA’lı saldırı

​Irak Başbakanı el-Kazımi SİHA'larla hedef alındı.
Adil Öksüz’ün yakın adamı itirafçı oldu

Adil Öksüz’ün yakın adamı itirafçı oldu

Fetullah Gülen'in bizzat eğittiği mollalardan 8 yıl eğitim aldığı ortaya çıktı.
Kirayı indirmek mümkün

Kirayı indirmek mümkün

​Ev sahiplerinin fahiş kira artışları mahkemeye taşındı.
Fas ile Cezayir’in arasına Fransa girdi

Fas ile Cezayir’in arasına Fransa girdi

​Diplomatik krizde Fransa parmağı.
AKM kapalı gişe

AKM kapalı gişe

​Günlük ziyaretçi sayısı 7 bini buluyor. Etkinliklerde yüzde yüz doluluk yaşanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.