Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek. 8. maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak 2 (iki) Canlı Model sözleşmeli personel alınacak.
Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)