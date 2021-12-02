Ekonomi Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
BASIN İLAN

Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor

Kafkas Üniversitesi, 2 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 30 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor
Kafkas Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek. 8. maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2022 yılı içerisinde çalıştırılmak üzere giderleri özel bütçeden karşılanarak 2 (iki) Canlı Model sözleşmeli personel alınacak.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen ilk iş gününden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar)

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