Ekonomi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
BASIN İLAN

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 9 Eylül'de son bulacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süreleri olarak 26 Ağustos ila 9 Eylül arasında olacağı belirtildi.

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