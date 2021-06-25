Kahramanmaraş'a 1.35 milyar liralık yatırım

Faaliyetlerini “İyi Besler Bizi” sloganı ile piliç eti kategorisinde daha besleyici, daha lezzetli ve daha pratik ürünleri geliştirme ve ulaşılabilir kılma misyonu ile sürdüren Lezita, iç ve dış pazardaki artan talebi karşılamak ve ihracat hacmini güçlendirmek hedefiyle Kahramanmaraş üretim tesisi yatırımını hayata geçiriyor.

1.35 milyar TL’lik (130 milyon €) yatırım yapılacak olan Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi’nin temelinin 2022 yılının ilk çeyreğinde atılması planlanıyor.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, “Tam kapasite ile çalışan İzmir tesisimize ek olarak şimdi Kahramanmaraş’ta 200.000 m2’lik alanda et entegre üretim tesisi yatırımımızı hayata geçiriyoruz. Tesisimiz ilk aşamada 150.000 ton /yıl piliç eti, 35.000 ton/yıl ileri işlenmiş üretim kapasitesi ile üretim yapacak. İkinci aşama yatırımlar ile toplamda 300.000 ton/yıl piliç eti, 75.000 ton/yıl işlenmiş üretim kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz. Kahramanmaraş’ta et entegre üretim tesisine ek olarak aynı bölgede 90.000 m2’lik alanda Broiler yem fabrikası ve 80.000 m2’lik alanda Kuluçkahane tesisini hizmete alacağız. Ayrıca Niğde’de 40.000 m2’lik damızlık yemi tesisi ve yine Niğde’de toplam 400.000 m2’lik damızlık kümesi ile yatırımımızın toplam tutarı 130.milyon € olacak. Hem Türkiye beyaz et sektörüne ivme kazandıracak hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak yeni yatırımımızın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. ” dedi.

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Temelinin atılmasını takiben iki yıl içinde üretime başlaması hedeflenen Lezita Kahramanmaraş Üretim Tesisi; bütün piliç, parça piliç ve ileri işlem (kaplamalı ürünler şarküteri, köfte, döner) hatlarından oluşacak. Yeni tesisin üretime geçmesiyle Lezita’nın toplam çalışan sayısı 7000’i aşacak.

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