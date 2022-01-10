Ekonomi Kalıcı yaz saati uygulaması değişiyor mu? Bakan Dönmez son noktayı koydu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kalıcı yaz saati uygulaması değişiyor mu? Bakan Dönmez son noktayı koydu

CHP Milletvekili Burak Erbay’ın kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili soru önergesi vermişti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tartışmalara neden olan kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılıyor mu?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
​Kalıcı yaz saati uygulaması değişiyor mu?​ Kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılıyor mu?
Arşiv

Türkiye'de 2016'da yaz-kış saati uygulamasını kaldırıldı ve kalıcı yaz saati uygulamasına geçilmişti. Yasal düzenlemeyle kalıcı hale getirilen yaz saati uygulaması hem vatandaşlar tarafından hem de siyasiler tarafından tartışılmaya devam ediliyor. Kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Burak Erbay'ın soru önergesine yanıt verdi.

Kalıcı yaz saati uygulaması kalkacak mı? Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu
HAYAT
Kalıcı yaz saati uygulaması kalkacak mı? Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu

Bakan Dönmez açıkladı

Yasal düzenlemeyle kalıcı hale getirilen kalıcı yaz saati uygulamasıyla ilgili olarak CHP'li Burak Erbay'ın soru önergesine yanıt veren Bakan Dönmez şunları ifade etti: "Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 6.82 milyar kWh olup, bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifeye göre 3.97 milyar TL, üç zamanlı tarifeye göreyse 5.94 milyar TL'dir. Bununla birlikte, AB komisyonu tarafından üye ülkeler 28 Mart 2021'den itibaren tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletilmiş olup, üye devletler bu yönde kararlarını kendileri alacaktır. Tüm bu gelişmeler doğrultusuna mevcut saat uygulamasının değiştirilmesi yönünde bakanlığımızın bir çalışması bulunmamaktadır."

1,9 milyon hanenin elektriği yaz saatinden
EKONOMİ
1,9 milyon hanenin elektriği yaz saatinden
Denizde hareketsiz bulundu

Denizde hareketsiz bulundu

Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Dünyanın en ilginç otomobili

Dünyanın en ilginç otomobili

​Test sürüşü yapıldı: Öyle bir özelliği var ki...
Eskişehir zirvede

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı.

​Viking Kralı Ragnar Diyarbakır'da doğdu.

TOKİ başvuruları bugün başladı: En ucuzu 376 bin TL

​Bir önceki aya göre değişim göstermedi.

​İstanbul'da PKK'ya şafak operasyonu.

​Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi.

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Babacan'a TOGG tepkisi.

​Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.