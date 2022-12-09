Kalıcı yaz saati uygulamasıyla 9,24 milyar TL tasarruf sağlandı

Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanan kararla kalıcı hale getirilen 'kalıcı yaz saati' uygulamasına 4 yılı aşkındır devam ediliyor. Ancak ısrarla uygulamayla hala tasarruf yapılıp yapılmadığı sorgulanıyor. Konu, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde gündeme geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşüldüğü sırada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı.

İki milletvekilinin “Kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin tasarruf yapıldı mı, yapılmadı mı?” sorusu üzerine Bakan Dönmez, şunları söyledi:

'Kalıcı yaz saati uygulamasında tasarruf sağlandı mı?'

“Bildiğiniz gibi 2015 yılında bu karar alınmıştı. İstanbul Teknik Üniversitesi ile aramızda yapılan protokol bir rapora bağlanmıştı. İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda, sabit saat uygulanmasının hem elektrik tüketimi hem de psikolojik ve sosyolojik etkileri analiz edildi. Nitekim her yıl da bunun takibi yapıldı. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen tasarruf yaklaşık 8 milyar 35 milyon kilovat saat olup bu tasarrufun parasal karşılığı tek zamanlı tarifede 5,69 milyar TL, üç zamanlı tarife 9,24 milyar TL.”

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