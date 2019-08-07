Ekonomi Kampanya yarışı başladı Faizleri yüzde 0,69a indirdi
EMLAK

Kampanya yarışı başladı: Faizleri yüzde 0,69'a indirdi

Kamu bankalarının konut kredisini 0.99’a çekmesi, ev sahibi olmak isteyenleri harekete geçirdi. Kampanya kapsamında yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda daire talebi oldu. Bankaların faiz indiriminin yanı sıra inşaat firmaları da müşterilerine sundukları özel faiz oranlarını aşağı çekti.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank faiz indirimine giderek konut kredisi faizini 0.99’a çekti.

Geçen üç günde bankalar, 13 binden fazla başvuru aldıklarını ve toplam 2.1 milyar TL’lik rekor talep geldiğini açıkladı.

FİRMALAR DA KAMPANYA YARIŞINA GİRDİ

Gelişmeler gayrimenkul şirketlerini de hareketlendirdi. Firmalar birbiri ardına kampanya açıklamaya başladı.

Faiz indirimi konusunda ilk büyük adımı atan Sur Yapı Antalya Projesi’nin satış ofisine gelen vatandaşlar ödeme koşulları hakkında bilgi aldı.

FAİZLERİ 0,69'A ÇEKTİ

Kampanya kapsamında peşinat sıfırlanıyor, tam 1 yıl öteleniyor ve üstelik vade farksız 5 yıla bölünüyor. 180 ayda 0,69’a çekilen vade oranı ile 1 1 Daireler 1.200 TL’den, 2 1’ler 2.000 TL’den, 3 1’ler 3.000 TL’den başlayan sabit taksitlerle satışa sunuluyor. 1 1 51 m 190 bin TL lik bir ev için öncelikle hiç peşinat alınmıyor. Birinci yılın sonunda 12. Aydan itibaren 12, 24, 36, 48 ve 60. Aylarda başta verilmesi gereken peşinat 5 eşit parçada ödeniyor. Bu rakam vade farksız yıllık 13.200 TL ye denk geliyor. Daire tutarının kalanı ise 180 ay olacak şekilde aylık 1200 TL banka kredisi ödenerek tamamlanıyor. Peşinatsız, aylık 1200 TL banka taksiti ile kampanya kapsamında ev sahibi olunabiliniyor.

KURBAN BAYRAMI KAMPANYASI

Babacan Holding de faizleri yüzde 1'in altına indirdiği Kurban Bayramı Kampanyası ile tamamlanan projelerinde son kalan daireler için yatırım fırsatı sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirket, faiz oranlarındaki gerilemeyle birlikte hızlı hareket ederek yatırımcılara bütçelerini zorlamayacak en uygun ödeme seçenekleri sunan Kurban Bayramı Kampanyası hayata geçirdi.

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YÜZDE 15 İNDİRİM

Şirketin, faizleri yüzde 1'in altına indirdiği Kurban Bayramı Kampanyası kapsamında, Babacan Premium ve Babacan Palace projelerinde yüzde 0,99 faiz oranıyla ödeme koşullu ya da peşin ödemede yüzde 15 indirim avantajı sunuluyor. Babacan Port Royal'de ise yatırımcıların bütçesini sarsmayan en uygun koşullu ödeme seçenekleri yatırımcıları bekliyor.

ÖZEL BANKALARA ÇAĞRI!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üç kamu bankasının konut kredisi faizlerini indirmesinin piyasada olumlu algılandığı ancak bunun yeterli olmadığını belirterek, özel bankalara da faiz indirimi çağrısında bulundu.

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