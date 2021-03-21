Kamu bankalarına büyük sorumluluk

Son 20 ayda faiz yanlısı politikaları nedeniyle dört Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması, 83 milyon vatandaşın yüksek faizin faturasını ödemek istemediğini ortaya koydu. Tarihi düşük seviyelerden zirveye çıkartılan yüksek faiz ortamında, ekonomik aktivitenin korunması ve sürdürülebilir büyüme için kamu bankalarına da büyük görev düşüyor. Tıpkı küresel salgın döneminde faiz indirimine öncülük ederek düşük faizli kredi musluğunu açan kamu bankalarının, bugün de elini taşın altına koyması şart. Türkiye’nin en büyük üç bankası olarak sıralanan Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank’ın yüksek faiz tahribatını gidermesi için fedakarlıkta bulunması büyük önem taşıyor. Üstelik mali bünyeleri de oldukça sağlıklı. Bugün Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank’ın 2020 yılı toplam aktifleri 2.3 trilyon lira. Net karlılıkları da toplam 15.4 milyar liraya ulaştı. Son bir yılda kredileri yüzde 36,2, mevduatları da yüzde 43,4 artış gösterdi.

REKLAM

MALİ BÜNYELERİ SAĞLIKLI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, 12 Mart itibariyle, bankacılık sektörünün mevduatları 3 trilyon 490 miyar lira. Bu rakamın 1 trilyon 521 milyar lirası, yani yaklaşık yarıya yakını kamu bankalarına ait. Geçen yıl martta 1,06 trilyon liraydı. Bu da yüzde 43,4 artışa işaret ediyor. Bankacılık sektöründe 3,55 trilyon liraya ulaşan kredi büyüklüğünün 1,7 trilyon lirasını da yine kamu bankalarının. Geçen yıl 13 Mart’ta 1 trilyon 269 milyar liraydı.

KAR MARJI 4 PUANDAN BAŞLIYOR

Kredi ve mevduat arasındaki makas da ortalama 4-6,75 puan arasında. Yabancı ve özel bankalarda fark 10 puanın üzerinde. Başka bir ifadeyle, mevduata en yüksek, kredilere en düşük faizi yine kamu veriyor. Bugün yüzde 16-18,25 aralığında faizle mevduat toplayan kamu bankaları, elindeki parayı da yıllık ortalama yüzde 20-25 faizle kredi olarak kullandırıyor. İş dünyası; ortalama 4 - 6,75 puanlık makası koruyan kamu bankalarının bu kazanç bandını aşağı çekmesi ya da son artırımı faizlere yansıtmamasından yana. İki puanlık son artırımı yansıtmasa dahi kredi-mevduat makasını yine koruyabilecek. Sektörde rekabetçiliğini de artırabilecek.

REKLAM

VADE KISALDIKÇA MALİYET ARTIYOR

Yerli özel ve yabancı bankalar bugün ortalama yüzde 4.50 - 16 arası faizle mevduat topluyor. Yani, tasarruflara verdiği faiz kamudan daha düşük. Mevduata ortalama yüzde 4,5-16 verirken, kredi kullandırdığında aldığı faiz yıllık yüzde 27’lere aşıyor. Vade kısaldıkça maliyet de artıyor. Örneğin 12 ay 50 bin lira kredi kullandırdığında yıllık maliyet yüzde 32’lere ulaşıyor. Başka bir ifadeyle yerli özel ve yabancı bankalar, kaşıkla verdiğini kepçeyle geri alıyor. Son 2 puanlık artırımın faize yansıtılmasıyla kredi kullanacak kesimlerin finansman maliyetinin daha da artacağı açık.

YÜKSELİŞİ SÜRDÜRÜLEMEDİ

Küresel salgının ilk açıklandığı geçen yıl mart ayından sonra kredi faizleri, tüm dünyada olduğu Türkiye’de de düşüşe geçti. Kamu bankaları öncülüğünde yıllık kredi maliyeti yüzde 8-10 bandına, aylıkta yüzde 0.65’e kadar çekildi. Bu dönemde krediler genişledi. Ancak faizlerin yeniden yükselişiyle bü büyüme de yerine düşüşe bırakmaya başladı. Merkez Bankası’nın faiz artırımı öncesinde 3.7 trilyon liraya yaklaşan toplam krediler, 20 Kasım’da gelen 425 baz puan artırımı sonrası bu seyrini koruyamadı.

REKLAM

BDDK verilerinden yapılan belirlemelere göre, 6 Kasım’da 3 trilyon 696 milyar lira olan toplam krediler, ilk artırımın geldiği hafta 3 trilyon 576 milyar liraya gevşedi. Sonrasında inişli çıkışlı bir seyir izledi ve 11 Aralık’ta 3 trilyon 635 milyara çıkmasına karşın burada kalıcı olamadı. Merkez Bankası’ndan 25 Aralık’ta gelen 200 baz puan ikinci artırımla yüzde 17’ye taşınan faiz sonrasında krediler, 31 Aralık itibariyle 3 trilyon 575 milyar liraya gerileyerek 2020 yılını kapattı. Böylelikle 6 Kasım-31 Aralık 2020 döneminde toplam krediler 120.09 milyar lira eridi. Faiz artırımından en büyük yarayı ticari kediler aldı. Yine 6 Kasım 2020 haftasında 2 trilyon 889 milyar lira olan ticari krediler, iki ay peş peşe gelen artırımlar sonrasında 25 Aralık’ta 2 trilyon 777 milyar liraya, 31 Aralık’ta 2 trilyon 754 miyar liraya geriledi. Böylelikle söz konusu dönemde 134.4 milyar lira eridi. Bu yılın başından itibaren de tepetaklak giden ticari krediler 8 Ocak’ta 2.72 trilyon, 5 Ocak’ta 2.67 trilyon liraya gerilerken, mart ayında yakaladığı kısmi toparlanmayla 2.79 trilyon liraya ulaştı. Ancak ulaştığı bu rakamla bile faiz artırımı öncesindeki 2.8 trilyon liranın yine de gerisinde kaldı.

REKLAM

KOBİLER 8.4 MİLYAR ERİDİ

KOBİ kredileri de yüksek faizden etkilendi. Söz konusu dönemde 867 milyar 285 milyon lira olan KOBİ kredileri, art arda gelen artırımlar sonrasında 27 Kasım 2020’de 865 milyar 125 milyon liraya, 25 Aralık’ta 855 milyar 985 milyon, 31 Aralık’ta ise 849 milyar 902 milyon liraya geriledi. Geçen yılın sadece son iki ayında 17.4 milyar lira gerileme gösterdi. Merkez Bankası’nın faiz artırımı öncesindeki kasım başında 867 milyar 285 milyon lira olan KOBİ kredileri, bu yıl 12 Mart haftası itibariyle 858 milyar 891 milyon liraya gerilemiş oldu. Söz konusu dönemde 8.4 milyarlık düşüş yaşandı.

MEVDUATTA KAMU ÖNDE

12 Mart 2021 13 Mart 2020

Banka Mevduat (TL) Mevduat (TL)

Kamu 1.52 trilyon 1.06 trilyon

Yabancı 957.7 milyar 786,3 milyar

Yerli Özel 1,01 trilyon 881,9 milyar

KREDİLERİ 1.2 TRİLYON LİRA

12 Mart 2021 13 Mart 2020

Banka Krediler (TL) Krediler (TL)

Kamu 1,73 trilyon 1,27 trilyon

Yabancı 869,7 milyar 691 milyar

Yerli Özel 1,03 trilyon 847,9 milyar

TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDEN ZİRVEYE

Tarih İhtiyaç Ticari

REKLAM

12 Mart 2021 23,47 19,89

15 Ocak 2021 22,18 19,84

13 Kasım 2020 19,00 16,95

17 Temmuz 2020 13,53 9,17

19 Haziran 2020 13,64 9,90

24 Nisan 2020 9.66 9,41

17 Nisan 2020 10,93 10,64

13 Mart 2020 15,36 11,82

17 Ocak 2020 16,19 11,92

TCMB, bankalarca açılan TL kredilere uygulanan ağırlıklı faiz oranları. (Kredili Mevduat Hesabı (KMH) dahil)