Ekonomi Kamu işçileri için zam görüşmeleri başladı İşte Türk-İş ve Hak-İşin brüt ücret talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu işçileri için zam görüşmeleri başladı: İşte Türk-İş ve Hak-İş'in brüt ücret talebi

Türk-İş ve Hak-İş, Çalısma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e, mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini sundu. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini talep etti.

Haber Merkezi AA
Kamu işçileri için zam görüşmeleri başladı: İşte Türk-İş ve Hak-İşin brüt ücret talebi
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Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki yaklaşık 700 bin işçi için gözler zam pazarlığında.

2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

Ortak talep sunuldu

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sundu.


Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon + yüzde 3 refah payı talep etti.
  • İkinci altı ay için TÜFE oranına 3 puan refah payı eklenerek zam yapılması talep edildi.

Temmuzda sonuçlanacak

Kamu işçilerinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zam görüşmelerinin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Önceki seneler yaklaşık 200 bin kişiyi ilgilendiren görüşmeler, taşeron sisteminden kamuda kadroya geçen işçilerin de kapsama dahil olmasıyla bu yıl 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarını doğrudan etkilemesi bakımdan önem taşıyor.


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