Kamu işçisi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde işçi kadrolarına yerleşen adaylar 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 8-12 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak.
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