Kamu işçisi alım ilanı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 meslek için 46 kamu işçisi alımı yapılacak.

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