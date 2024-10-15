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Kamu personelinin servis hizmeti sürecek

Kamu personelinin servis hizmeti sürecek

04:0015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda personel servisi hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

Ali Yalçın, sosyal medya hesabından, tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılması planlanan personel servis hizmetine ilişkin açıklama yaptı. Ali Yalçın açıklamasında şunları kaydetti: “Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz servis hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde tasarruf tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti. Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir.”



Otomotiv satışlarında yeni dönem: Artık tamamen değişti yılbaşında zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı, taşınmazların ticaretine ilişkin ilan platformlarındaki emlakçılara yönelik doğrulama yükümlülüğü getirerek bakanlıkça oluşturulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) detayları ortaya çıkmaya başladı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, doğrulanmış ilan uygulamasının yıl başında zorunlu olacağını belirterek, "Konut ilanı verecek kişiler e-ilan sitesine girmeden, e-Devlet üzerinden konutunu seçecek, oradan açılan pencereye hangi emlakçıya verecekse onun bilgi numaralarına girerek, ona yetki verecek. Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz." dedi. Söz konusu düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla, yetki belgesi olmayanlar artık ilan girişi yapamayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan "doğrulanmış ilan" düzenlemesiyle; tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlardan doğan fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.




#kamuda servis hizmeti
#ekonomi
#Memur-Sen

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