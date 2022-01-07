Kamu sosyal tesislerinde bu yıl uygulanacak hizmet bedelleri belirlendi: 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 24 İLA 37 LİRA ARASINDA

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 37,70 lira, 31,30 lira veya 24,80 lira ödeyecek.

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Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 14,30 lira, 13 lira veya 11,10 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise 18,90 veya 17 lira olacak.

MİSAFİRHANE İÇİN EN AZ 18,90 LİRA ÖDENECEK

Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 6,5 lira, klima bulunanlarda günlük en az 9,10 lira konut başına ilave bedel alınacak.

Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli kişi başına her gece için en az 18,90 lira ödeyecek.

Buradan yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısını, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek.

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KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 345 lira olarak tespit edildi.

Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

SPOR TESİSLERİ

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 13 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 18,90 lira alınacak.

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Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 23,50 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

FOTOĞRAF 14 İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyacak artış çok sayıda desteğin tutarını yükseltiyor, pek çok desteği de almayı kolaylaştırıyor. SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN YAŞLIYA ÖDENEN 65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?<br><br>Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 828,21 liradan memur maaş katsayısındaki yüzde 30.95 artışla bin 84 lira 54 kuruşa çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Bu yıl kişi başına düşen gelir bin 417 liradan az ise başvurulabilecek. Gelir sınırı 2021'de 852,53 lira idi. EVDE BAKIM DESTEĞİ KAÇ TL OLDU?<br><br>Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan bin 797 lira tutarındaki evde bakım desteği de yüzde 30.95 artışla 2 bin 354 liraya yükselecek. Bu destekten yararlanmak için bu yıl hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 liradan az olması gerekecek. Daha önce bu tutar bin 705 lira idi. ENGELLİYE 865-1.298 TL<br><br>Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 661,13 liradan 865,75 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 991,69 liradan bin 298 liraya çıkacak. Bu aylıktan bu yıl hane içinde kişi başına düşen geliri bin 417 liradan az olanlar yararlanacak. ENGELLİ YAKININA 865 TL<br><br>18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık ise 661,13 liradan 865,75 liraya yükselecek. Bu destek de hanede kişi başı geliri bin 417 liradan az olanları kapsıyor. HASTAYA 2.954 TL<br><br>Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan bin 797 lira tutarındaki düzenli nakdi yardım da 2022 yılıyla birlikte 2 bin 354 liraya ulaşacak. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor. İŞ ARAYANA 425,34 TL<br><br>Sosyal yardım programlarından yararlananlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 425,34 lira ödenecek. İŞE GİRENE 1.668 TL<br><br>Sosyal yardım alan kişilere, işe yerleşmeleri durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar bu yıl asgari ücrete uygulanan artışla birlikte bin 668 liraya yükseldi. Geçen yıl bin 192 lira idi. SAĞLIK PRİMİ DEVLETTEN<br><br>Gelir testi sonucunda hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini devlet ödüyor. Bu sınır geçtiğimiz yıl bin 192 lira 50 kuruştu. Bu yıl bin 668 liraya yükseldi. ÇOKLU DOĞUM DESTEĞİ<br><br>Çocuk başına 150 lira ödemenin yapıldığı 'Çoklu Doğum Yardımı Programı'ndan yararlanmak için hane içinde kişi başı gelir sınırı da 2022 yılıyla birlikte 852,53 liradan bin 417 liraya çıktı. BARINMA DESTEĞİ<br><br>20 bin ile 40 bin lira arasında verilen barınma yardımından yararlanmak için gereken hane içinde kişi başına düşen gelir sınırı da 852,53 liradan bin 417 liraya yükseldi. Asgari ücret ve memur maaşları arttı, sosyal yardımlar da yükseldi: İşte kalem kalem yeni rakamlar Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış yaşlıdan engelliye, iş arayandan sosyal yardım programından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı. Peki 2022 yılında 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, engelli aylığı ve engelli yakınına ödenen aylık ne kadar oldu? İşte yeni yılda ödenecek kalem kalem sosyal yardım ücretleri... BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 17 Açıklanan enflasyonla birlikte hem görevdeki memurların hem de memur emeklileri ile işçi, Bağ-Kur, tarım emeklilerinin yeni yılda alacağı zamlar da belli oldu. Ancak zamlar konusunda kafalar biraz karışık. Vatandaşlar 'Biz ne kadar alacağız', 'Yetim aylığı ne kadar olacak', 'Dul maaşı ne kadar', '2022 Emekli maaşları ne kadar oldu', 'Memur zammı yüzde kaç oldu' gibi soruların yanıtlarını arıyor. Milyonlar yeni yılla birlikte yeni kazanca kavuşuyor. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 25.47 çıkarken, en düşük emekli aylığı da bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltiliyor. Memur ve memur emeklilerinin zammı da ilave iyileştirmeyle yüzde 30.95'e ulaşıyor. Peki bu zamlar, iyileştirmeler, istisnalar maaşa nasıl yansıyacak? MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?<br><br>Toplu sözleşmede belirlenen yüzde 5 Ocak zammı, yüzde 7.5'e yükseltildi. Enflasyon farkıyla da toplam zam yüzde 30.95 oldu. EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?<br><br>Memur emeklileri, memurlar gibi yüzde 30.95 zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 25.47 zam var. Ayrıca ek ödeme dahil en düşük emekli aylığı ödemesi 2 bin 500 liraya yükseltildi. 2 BİN 500 TL'NİN ALTINDAKİLER NASIL HESAPLANACAK?<br><br>Bu düzenleme SSK ve Bağ- Kur emeklilerini ilgilendiriyor. Önce maaşlara yüzde 25.47 zam yansıtılacak. Artış sonrası aylık (ek ödeme dahil) 2 bin 500 liranın altında ise, verilecek para 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Yüzde 25.47'lik zam yansıtıldığında 2 bin 500 lirayı aşan emekli aylıklarında ilave bir artış olmayacak.<br> DUL MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?<br><br>SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zam alacak. 2 bin 500 liralık aylık alt sınırı ise dosya bazında uygulanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da bin 875 liradan az olamayacak. Örneğin SSK'dan yüzde 50 oranında ölüm aylığı alan ve eline 750 lira geçen kişiye, önce yüzde 25.47 zam (750 TL x % 25.47 = 941 TL) yansıtılacak. 941 liralık aylık ödemesi 309 lira ilave ödemeyle bin 250 liraya tamamlanacak. YETİM MAAŞI NASIL HESAPLANACAK?<br><br>SSK ve Bağ-Kur'dan yetim aylığı alanlar yüzde 25.47, Emekli Sandığı'ndakiler yüzde 30.95 zamdan yararlanacak. Yüzde 25 yetim aylığı 625 liradan az olamayacak. Aylık yüzde 25.47 artırılacak. Zamlı tutar 625 liradan az ise ödeme 625 liraya tamamlanacak.<br> ZAMLI AYLIKLAR NE ZAMAN ÖDENECEK<br><br>Zamlar ve ek iyileştirmeler bu ay maaşlara yansıtılacak. KIDEM TAZMİNATI TAVANI KAÇ LİRA OLDU?<br><br>2021'in ikinci yarısında 8 bin 284 lira 51 kuruş olan tavan, yüzde 30.95 artışla 10 bin 848 lira 56 kuruşa yükseldi.<br> ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) ALACAK MI?<br><br>Asgari ücrete kadar olan kazançlar tümüyle vergi dışı bırakılacağı için, olmayan verginin AGİ yoluyla iadesine de gerek kalmayacak. ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA ÜCRETİ OLANA AGİ VAR MI?<br><br>İşçi, memur tüm çalışanların maaşlarının asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı kaldı. Bu nedenle AGİ artık olmayacak. Asgari ücretliler dışındaki çalışanlara yönelik vergi muafiyeti aylık net asgari ücretin (4 bin 253 lira 40 kuruş) yüzde 15'i kadar olacak. Aylık gelir vergisi istisnası en fazla 638 lirayı bulacak. Ayrıca damga vergisi istisnası da söz konusu. YÜZDE 66.6 ARTIŞI KİM ALACAK?<br><br>Ek ödeme dahil bin 500 lira alanın eline 2 bin 500 lira geçecek. Bu yüzde 66.6 artış anlamına geliyor. Bin 500 liraya önce yüzde 25.47 artış yansıtılacak. Çıkan bin 882 lira 5 kuruşluk yeni maaş, 617,95 lira Hazine desteğiyle 2 bin 500 liraya tamamlanacak. 10 soruda kim ne kadar alacak? Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı Asgari ücretin belirlenmesinin ardından emekli ve memur zamları da belli oldu. Ek iyileştirmeler Meclis'te görüşülmeye başlandı. Peki, zamlı maaşlar milyonların cebine nasıl yansıyacak? Kim ne kadar alacak? Dul maaşları nasıl hesaplanacak? Yetim aylığı ne kadar artacak? Kıdem tazminatı tavanı kaç lira oldu? Maaşı asgari ücretten fazla olana AGİ verilecek mi? Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte ayrıntılar... BiP'te paylaş

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