Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programına ilişkin çağrı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; proje başvuruları 30 Eylül 2022 saat 23.59’a kadar https://kaysuygulama.sanayi.go... adresindeki Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden e-devlet şifresiyle yapılacak. Başvuru süreci 7 Ekim 2022 saat 17.00’ye kadar sistem tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanacak. Taahhütnamenin, kurumun imza yetkilisi tarafından e-imza ile imzalanması esastır.

Program hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve ekleri ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi www.izka.org.tr internet adresinden temin edilebilir.

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