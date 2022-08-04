Ekonomi Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programına ilişkin çağrı
BASIN İLAN

Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programına ilişkin çağrı

İzmir Kalkınma Ajansı, 2022 yılı bütçesi kapsamında başvuru rehberinde belirtilen şartlara uygun nitelikteki projelere karşılıksız mali destek vermek üzere 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla “Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programı”nı başlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kamuda Dijital Dönüşüm Mali Destek Programına ilişkin çağrı
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; proje başvuruları 30 Eylül 2022 saat 23.59’a kadar https://kaysuygulama.sanayi.go... adresindeki Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden e-devlet şifresiyle yapılacak. Başvuru süreci 7 Ekim 2022 saat 17.00’ye kadar sistem tarafından üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanacak. Taahhütnamenin, kurumun imza yetkilisi tarafından e-imza ile imzalanması esastır.

Program hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve ekleri ile bilgilendirme ve eğitim toplantıları takvimi www.izka.org.tr internet adresinden temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Ateşle oynayanınsonu iyi olmaz

Ateşle oynayanın
sonu iyi olmaz

Tayvan ziyareti sonrası ​Çin'den ABD'ye uyarı.
Katili ayakkabıları ele verdi

Katili ayakkabıları ele verdi

Öldürüp saatlerce evin yakınında beklemiş.
Doktoramaske saldırısı

Doktora
maske saldırısı

​Maskesiz hasta yakını hastaneyi birbirine kattı.
Benzinliği<br>havaya uçuruyordu

Benzinliği
havaya uçuruyordu

​Yakıt alırken ateşlenen çakmak faciaya yol açıyordu
TSK geliyor<br>Kandil'i boşalt

TSK geliyor
Kandil'i boşalt

​ABD, Pençe-Kilit Operasyonu'ndan önce PKK'ya haber uçurdu.

ÖSYM<br>Başkanlığına atama

ÖSYM
Başkanlığına atama

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ​ÖSYM'nin yeni başkanı oldu.
Okul servisine<br>yüzde 40 zam

Okul servisine
yüzde 40 zam

​Velilerin gözü kulağı UKOME toplantısında.
Van Gölü için 'mavi' adım

Van Gölü için 'mavi' adım

​Göl ve çevresi sit alanı ilan edildi.
Fiyatı artıran bayilere inceleme

Fiyatı artıran bayilere inceleme

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan uyarı.
Türk şirketlerin Libya'daki rolü çok önemli

Türk şirketlerin Libya'daki rolü çok önemli

​Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Yeni Şafak'a konuştu.
Çin'den Pelosi'ye tatbikatlı cevap

Çin'den Pelosi'ye tatbikatlı cevap

​Çin ordusu Tayvan'ı ablukaya aldı.
Gıdada 3 adımla kış hazırlığı

Gıdada 3 adımla kış hazırlığı

​Kış aylarındaki fiyat artışlarının önüne geçilecek.
'Daha önce böyle bir şey görmedik'

'Daha önce böyle bir şey görmedik'

NASA'dan açıklama: Devasa bir etki.

Taş plaktan çıkma bir ses

Taş plaktan çıkma bir ses

​Şennur Dinleyen son dönemlerin en beğenilen yeteneği.
Google İsrail’e çalışıyor

Google İsrail’e çalışıyor

​Yapay zeka teknolojisi ile işgale destek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.