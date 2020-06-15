Kamuda ‘e-yazışma’ esas: Korona döneminde dijital hizmetlerde büyük başarı

Koronavirüs salgını ile birlikte kamuda uygulanan uzaktan çalışmada yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve dijital dönüşümün hayata geçirilmesi amacıyla Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gözden geçirilerek geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Kovid 19 salgını sonrasına hız kazanan dijitalleşme konusunda farkındalık kampanyasının startı verilmişti. Devlet kurumları da yeni yönetmelikle bu değişime ayak uydurmuş olacak.

KAĞIT İSRAFINA SON

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan yönetmelik, resmi yazışma süreçlerinde önemli değişiklikler ve yenilikler içeriyor. Yönetmelikle resmi yazışmalarda kağıt kullanımı azaltılırken, kağıt kullanımı mevzuatın zorunlu tuttuğu haller ile uzun süreyle elektronik altyapıyı etkileyecek doğal afet, elektrik kesintileri gibi durumlarla sınırlandırılıyor. Ayrıca yönetmelik, elektronik ortamda belgelerin tek nüsha olarak hazırlanması, logo, doğrulama kodu ve karekod kullanımı, arşiv imzası, kişiye özel belgelere ilişkin düzenleme gibi yenilikleri kapsıyor.

ISLAK İMZAYA GEREK KALMIYOR

Yapılan yenilik ile gelişen teknoloji, artan çevresel bilinç, güvenli ve hızlı iletişim ile vatandaş odaklı hizmet anlayışı hedefleniyor. Yönetmelik ile birlikte elektronik ortamda hazırlanan belgeler, elektronik ortam üzerinden muhatapları ile paylaşılacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecek. Güvenli e-imza ile imzalanan belgelerin çıktısı alınarak ıslak imza ile yeniden imzalanmayacak. Zorunlu hal ve olağan üstü durumlarda resmi yazılar el yazısı ile imzalanacak.

KAMU PERSONELİ EĞİTİLECEK

Kamu personelini yakından ilgilendiren resmi yazışma usul ve esaslarına ilişkin eğitim videoları da hazırlandı. Yönetmelik maddelerinin kapsamlı açıklamalarının ve çeşitli örneklerinin bulunduğu, resmi yazışmanın tüm yönleriyle ele alındığı kılavuz ve eğitim videolarına, Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinden ve "www.resmiyazisma.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.