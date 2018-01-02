KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Dava konusu Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Çaybaşı Mahallesi 1359 sokak ile 1365 sokak arasında bulunan ''park alanı''

MEVKİİ :

PAFTA NO :

ADA NO :

PARSEL NO :

VASFI : Park Alanı

YÜZÖLÇÜMÜ : 52,29m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA KARABULUT

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE

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BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikiyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/394 Esas sayısında dava açılmıştır.

Davada, Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Çaybaşı Mahallesi 1359 sokak 1365 sokak arasında bulunan imar planında ''park alanı''nda kalan ve 07/11/2017 tarih ve 2047 sayılı Antalya Muratpaşa Belediyesi encümen kararı ile kamulaştırılmasına ve encümen kararı ile de kamulaştırılması yönünde uzlaşma komisyonu oluşturulmasına karar verilmiş,davalıya 05/10/2017 gün 30069 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğü yazısı ile 29/08/2016 gün ve 2569 sayılı Encümen kararı ile seraların kamulaştırılacağı kararı verilmiş, 15 gün içinde kamulaştırma bedeli konusunda uzlaşmak üzree başvuru yapabileceklerinin, aksi halde 2942 sayılı kanunun 10. Maddesine göre işlem yapılacağının bildirilmiş, kamulaştırma bedelinin belirlemek üzere 03/10/2017 tarihinde Kıymet Takdir Komisyonu toplanmış, taşınmazın ev olduğu, 2. Sınıf B grubu vasfında toplam 52,29m2 alana sahip 32 yaşında %40 yıpranma payı olduğunun belirlenmiş, 31/10/2017 tarihinde uzlaşma komisyon toplantısı yapılmış, ancakoluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından davalının katılmamış ve uzlaşma sağlanamamıştır.

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Mahkememiz dosyasından gönderilen tebligatı müteakip 30 gün içinde İdare Mahkemesine iptal, adli yargıda maddi hataların düzeltilmesi davası açılabileceğiniz,

İdari yargı ve adli yargıda açabileceğiniz davalarda husumetin Antalya Muratpaşa Belediye Başkanlığı'na yöneltmeniz gerektiği,

2942 Sayılı Kanunun 10 maddesinde açıklandığı üzere aynı yasanın 14. maddesinde öngörülen süre içinde kamulaştırmaya karşı yargıda iptal davası açtığınızı veyürütmenin durdurulmasına ilişkin karar aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde yapılan kamulaştırma işleminin kesinleşeceğine ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın Antalya Muratpaşa Belediyesi adına tescil edileceği,

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Antalya Vakıfbank Merkez Şubesindeki hesaba yatırtılacağı,

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Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ gününden itibaren 10 gün içinde yazılı olarak mahkememize bildirmeniz gerektiği,

Duruşmaya gelmediğiniz veya bir vekille temsil edilmediğiniz takdirde yargılamanın yokluğunuzda devam edeceği ve karar verileceği hususu 2942 sayılı kanun 10. Maddesine göre ilan ve tebliğ olunur. 29/11/2017

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